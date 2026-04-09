 2026-04-09T03:39:01.720Z

Allgemeines

VfB Langenfeld und Marathon Remscheid lauern auf Spitzentrio

Kreisliga A Remscheid- Solingen: Drei Zweitvertretungen stehen derzeit an der Spitze der Gruppe 1. Der VfB Langenfeld und VfB Marathon Remscheid schicken sich an, diese Phalanx zu durchbrechen.

von Markus Becker · Heute, 19:15 Uhr · 0 Leser
Marathon Remscheid spielt gegen den Tabellenführer.
Marathon Remscheid spielt gegen den Tabellenführer. – Foto: Peter Teinovic

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Rein rechnerisch könnte der VfB Marathon Remscheid aus eigener Kraft die Meisterschaft einfahren. Derzeit noch auf Platz fünf, hat das Team von Tim Klammer mindestens ein Spiel weniger als alle Vordermänner bestreiten. Dazu steht nun auch das Kräftemessen mit Tabellenführer 1. FC Monheim II an, der seit sechs Spielen keinen Punkt mehr abgegeben hat. Der VfB Langenfeld wird auch den Abstand nach oben verkürzen wollen. Es geht gegen den 1. FC Sport-Ring Solingen.

In Gruppe 2 steht für den SSV Bergisch Born II nachdem Topspiel-Sieg gegen Genclerbirligi Opladen der nächste Kracher gegen den SC Radevormwald an. Der SC Ayyildiz Remscheid will seinen Platz an der Sonne gegen Türkiyemspor Remscheid verteidigen.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 1

So., 12.04.2026, 15:15 Uhr
1. FC Sport-Ring Solingen
1. FC Sport-Ring SolingenSR Solingen
VfB 06 Langenfeld
VfB 06 LangenfeldVfB Langenf.
15:15

So., 12.04.2026, 13:00 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen II
SC Ayyildiz Remscheid
SC Ayyildiz RemscheidSC Ayyildiz II
13:00

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg II
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf. II
15:00

So., 12.04.2026, 11:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim II
VfB Marathon Remscheid
VfB Marathon RemscheidVfB Marathon
11:00

So., 12.04.2026, 13:00 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath II
Dersimspor Solingen
Dersimspor SolingenDersimspor
13:00

So., 12.04.2026, 11:00 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born III
GSV Langenfeld
GSV LangenfeldGSV Langenf.
11:00

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Das ist der nächste Spieltag

28. Spieltag
19.04.26 SV Solingen 08/10 II - 1. FC Monheim II
19.04.26 Dersimspor Solingen - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
19.04.26 VfB Marathon Remscheid - SC Germania Reusrath II
19.04.26 Sportfreunde Baumberg II - TSV Solingen II
19.04.26 GSV Langenfeld - SC Ayyildiz Remscheid II
19.04.26 VfB 06 Langenfeld - SSV Bergisch Born III

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 2

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr
SC Leichlingen
SC LeichlingenLeichlingen
TG Hilgen
TG HilgenTG Hilgen
15:30

So., 12.04.2026, 12:30 Uhr
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W II
Dabringhauser TV
Dabringhauser TVDabringh. TV
12:30

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
TuRa Remscheid-Süd
TuRa Remscheid-SüdTuRa Rem-Süd
TuS Quettingen
TuS QuettingenQuettingen
15:00live

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
Türkiyemspor Remscheid
Türkiyemspor RemscheidTürkiyemspor
SC Ayyildiz Remscheid
SC Ayyildiz RemscheidSC Ayyildiz
15:00

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr
GSV Langenfeld
GSV LangenfeldGSV Langenf. II
SSV Dhünn
SSV DhünnSSV Dhünn
15:30

So., 12.04.2026, 13:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born II
SC 08 Radevormwald
SC 08 RadevormwaldSC 08 R'wald
13:30live

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr
BV Bergisch Neukirchen
BV Bergisch NeukirchenBV Bergisch
Genclerbirligi Opladen
Genclerbirligi OpladenGencler O.
15:30

So., 12.04.2026, 15:15 Uhr
SSV Lützenkirchen
SSV LützenkirchenLützenkir.
TS Struck
TS StruckTS Struck
15:15

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So geht es weiter

28. Spieltag
19.04.26 SC 08 Radevormwald - BV Bergisch Neukirchen
19.04.26 SSV Dhünn - SSV Bergisch Born II
19.04.26 TuS Quettingen - SC Ayyildiz Remscheid
19.04.26 TG Hilgen - SV 09/35 Wermelskirchen II
19.04.26 TS Struck - SC Leichlingen
19.04.26 Genclerbirligi Opladen - Hastener TV
19.04.26 Dabringhauser TV - TuRa Remscheid-Süd
19.04.26 GSV Langenfeld II - Türkiyemspor Remscheid

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