VfB Langenfeld und Marathon Remscheid lauern auf Spitzentrio

Marathon Remscheid spielt gegen den Tabellenführer. – Foto: Peter Teinovic

Rein rechnerisch könnte der VfB Marathon Remscheid aus eigener Kraft die Meisterschaft einfahren. Derzeit noch auf Platz fünf, hat das Team von Tim Klammer mindestens ein Spiel weniger als alle Vordermänner bestreiten. Dazu steht nun auch das Kräftemessen mit Tabellenführer 1. FC Monheim II an, der seit sechs Spielen keinen Punkt mehr abgegeben hat. Der VfB Langenfeld wird auch den Abstand nach oben verkürzen wollen. Es geht gegen den 1. FC Sport-Ring Solingen.

In Gruppe 2 steht für den SSV Bergisch Born II nachdem Topspiel-Sieg gegen Genclerbirligi Opladen der nächste Kracher gegen den SC Radevormwald an. Der SC Ayyildiz Remscheid will seinen Platz an der Sonne gegen Türkiyemspor Remscheid verteidigen.