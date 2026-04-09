VfB Langenfeld und Marathon Remscheid lauern auf Spitzentrio

Rein rechnerisch könnte der VfB Marathon Remscheid aus eigener Kraft die Meisterschaft einfahren. Derzeit noch auf Platz fünf, hat das Team von Tim Klammer mindestens ein Spiel weniger als alle Vordermänner bestreiten. Dazu steht nun auch das Kräftemessen mit Tabellenführer 1. FC Monheim II an, der seit sechs Spielen keinen Punkt mehr abgegeben hat. Der VfB Langenfeld wird auch den Abstand nach oben verkürzen wollen. Es geht gegen den 1. FC Sport-Ring Solingen.
In Gruppe 2 steht für den SSV Bergisch Born II nachdem Topspiel-Sieg gegen Genclerbirligi Opladen der nächste Kracher gegen den SC Radevormwald an. Der SC Ayyildiz Remscheid will seinen Platz an der Sonne gegen Türkiyemspor Remscheid verteidigen.
28. Spieltag
19.04.26 SV Solingen 08/10 II - 1. FC Monheim II
19.04.26 Dersimspor Solingen - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
19.04.26 VfB Marathon Remscheid - SC Germania Reusrath II
19.04.26 Sportfreunde Baumberg II - TSV Solingen II
19.04.26 GSV Langenfeld - SC Ayyildiz Remscheid II
19.04.26 VfB 06 Langenfeld - SSV Bergisch Born III
28. Spieltag
19.04.26 SC 08 Radevormwald - BV Bergisch Neukirchen
19.04.26 SSV Dhünn - SSV Bergisch Born II
19.04.26 TuS Quettingen - SC Ayyildiz Remscheid
19.04.26 TG Hilgen - SV 09/35 Wermelskirchen II
19.04.26 TS Struck - SC Leichlingen
19.04.26 Genclerbirligi Opladen - Hastener TV
19.04.26 Dabringhauser TV - TuRa Remscheid-Süd
19.04.26 GSV Langenfeld II - Türkiyemspor Remscheid
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