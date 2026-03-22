VfB Homberg rutscht auf Abstiegsplatz, Frintrop und Kleve siegen

Bittere Ausgangslage: Der VfB Homberg rutscht auf einen Abstiegsplatz ab. – Foto: Ulrich Laakmann

Am 24. Spieltag der Oberliga Niederrhein haben die Top-Teams allesamt gewonnen, der SC St. Tönis konnte für den Niederrheinpokal sogar Selbstvertrauen tanken. Im Tabellenkeller hat es dagegen wieder reichlich Bewegung gegeben, denn der 1. FC Kleve, die DJK Adler Union Frintrop die Holzheimer SG und Blau-Weiß Dingden haben wichtige Siege gefeiert - sehr zum Leid des VfB Homberg.

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Hier wirst du Vereinsverwalter und kannst Daten deines Teams bearbeiten.

Die Vereinsverwaltung findest du hier.

________________ SC St. Tönis tankt vor Pokalkracher Selbstvertrauen

Am Mittwoch steigt für den SC St. Tönis das bis dato wichtigste Spiel der Saison, denn im Niederrheinpokal-Halbfinale geht es gegen den FC Büderich. Entsprechend war der Gedanke plausibel, dass die Spieler von Bekim Kastrati gegen den ETB SW Essen vielleicht nicht völlig bei der Sache wären - doch der Fusionsklub lieferte ab! Julian Andres Suaterna Florez und Julio Torrens trafen doppelt und schossen St. Tönis am Uhlenkrug zu einem klaren 4:1-Erfolg! Die Kastrati-Elf tankt nicht nur Selbstvertrauen für das Pokalspiel, sondern hat gleichzeitig auch Rang vier gesichert. Der ETB muss dagegen wieder nach unten schauen, nach zwei Pleiten sind es wieder nur fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.

________________ Rückschlag für den SV Sonsbeck gegen Monheim

Nachdem der SV Sonsbeck am vorigen Wochenende ein wenig aufatmen durfte, war das 2:3 am Sonntag gegen den FC Monheim wieder ein kleiner Rückschlag, der die Situation im Tabellenkeller weiter angespannt erscheinen lässt. Die Gäste waren durch den elften Saisontreffer von Talha Demir in Führung gegangen, was jedoch nicht lange Bestand hatte, weil Tymoteusz Miller nach Vorarbeit von Klaus Keisers nur sieben Minuten später das 1:1 erzielte. Die Partie blieb aber ereignisreich, denn es vergingen neuerlich nur sechs Minuten, ehe Leonard Bajraktari die Monheimer wieder nach vorne brachte, Mohamed El Mouhouti hatte für ihn aufgelegt. Und dem zweiten Saisontreffer ließ Bajraktari gleich den dritten folgen, diesmal von Tom Hirsch vorbereitet. Das war zur Pause so auch absolut verdient. Nach dem Wechsel jedoch wurde der SV Sonsbeck stärker, und ihm spielte in die Karten, dass Demir nach 67 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz musste. Kurz davor hatte Keisers den Anschluss schon auf dem Fuß gehabt, Lorik Rama machte es dann letztlich besser, allerdings erst vier Minuten vor dem Ende. Den Sonsbeckern reichte so die Zeit nicht mehr, noch zum Ausgleich zu kommen, der vielleicht aufgrund der zweiten Hälfte nicht ganz unverdient gewesen wäre. Über 90 Minuten waren die Gäste aber wohl das etwas bessere Team. ________________ Frintrop feiert Sechs-Punkte-Sieg

Der SV Biemenhorst fällt zurück an das Tabellenende der Oberliga Niederrhein, dabei hat der von Schalke umworbene Luca Puhe wieder früh einen Strafstoß verwandelt (4.). Die DJK Adler Union Frintrop setzte sich aber durch, weil Elias Brechmann wie schon im Hinspiel doppelt gegen die Bocholter traf! Der 25-Jährige hat seinen Lieblingsgegner gefunden und für einen ganz wichtigen 2:1-Erfolg gesorgt: Die Essener verlassen die Abstiegszone. ________________ HSG dreht Spiel in Büderich

Anders als St. Tönis sieht die Lage beim FC Büderich aus, denn der FCB unterlag vor dem Halbfinale. Nach Führung drehte die Holzheimer SG das Kellerduell am Eisenbrand und zog den Sieg denkbar knapp mit 2:1. Dadurch verbessert sich der Aufsteiger auf 30 Punkte und zieht an Büderich vorbei. Vor dem Highlightspiel hat der FCB nur noch drei Zähler Vorsprung auf den Tabellenkeller, aber damit beschäftigen sich die Verantwortlichen sicher erst nach dem K.o.-Spiel. ________________ KFC Uerdingen holt Heimsieg gegen Homberg

Der 1. FC Kleve hat im Abstiegskampf der Oberliga dringend einen Triumph benötigt, schließlich war die Truppe von Umut Akpinar an das Tabellenende gefallen. Gegen die SpVg Schonnebeck war Kleve allerdings der Außenseiter - und brauchte deshalb eine Erfolgsgeschichte. Und die gab es: Elias Reffeling suchte sich genau das richtige Duell für seine ersten beiden Saisontreffer aus, der junge Mittelfeldspieler erzielte seine ersten Herren-Tore überhaupt und avancierte beim 2:1-Erfolg gegen Schonnebeck, das erst in der Nachspielzeit verkürzte, zum Matchwinner. Kleve hat "nur noch" fünf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Für Schonnebeck ist die Saison endgültig gelaufen, die Spitze ist neun Punkte entfernt. ________________ TSV Meerbusch unterliegt BW Dingden daheim mit 0:1

Der TSV Meerbusch hat nach dem Trainerwechsel definitiv seinen Flow verloren. Auch im Heimspiel gegen Blau-Weiß Dingden gab es keine Punkte, der Aufsteiger nahm einen 1.0-Erfolg mit nach Hause. Dabei waren die Gastgeber vor der Pause sicherlich nicht das schlechtere Team, ließen aber Möglichkeiten durch Reo Kamayima, zweimal Harumi Goto und Florian Berisha liegen, ehe danach nur noch die Dingdener für Gefahr sorgten. Kurz vor der Pause musste Franz Langhoff dann bereits gegen Jan-Niklas Haffke in höchster Not klären, nach dem Wechsel scheiterten dann zunächst David Hulshorst und Mohamed Salman, ehe letzterer es dann nach 61. Minuten besser machte und den Siegtreffer erzielte, mit einem satten, unhaltbaren Schuss unter den Querbalken. Diesen Vorsprung brachten die Gäste dann über die Zeit, sind so nur noch sechs Zähler von den Meerbuschern entfernt. Ratingen 04/19 feiert späten Erfolg Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler VfL Jüchen Ratingen 04/19 Ratingen 1 2 Abpfiff Nach drei Unentschieden in Folge war Ratingen 04/19 unter Druck. Gegen den VfL Jüchen sollte unbedingt ein Sieg her. Der wurde es auch, doch danach sah es zunächst nicht aus. Nach torloser ersten Hälfte begann der zweite Durchgang ein wenig schwungvoller. Schließlich war es Yuta Inoue, der über rechts in den Ratinger Strafraum eindrang und Keeper Marvin Gomoluch mit einem platzierten Flachschuss keine Chance ließ (67.). Ratingens Trainer reagierte und brachte mit Sven Kreyer, Ali Hassan Hammoud und wenig später auch Rinor Rexha neue Offensivkräfte. In der Schlussphase markierte zunächst dann ausgerechnet der eingewechselte Rexha den Ausgleich (82.). In der Nachspielzeit krönte er seinen Kurzauftritt und drehte mit seinem zweiten Torerfolg die Partie noch komplett. ________________ Hilden zeigt in Baumberg keine Schwäche

Bereits den siebten Sieg in Serie feierte der VfB Hilden, der damit in der Oberliga Niederrhein punktgleich mit Ratingen 04/19 an der Tabellenspitze steht. Bei den Sportfreunden Baumberg zeigte die Elf von Tim Schneider keine Schwäche und siegte souverän mit 4:0. Nach weitestgehend ereignisarmen 30 Minuten nahm die Begegnung vor der Pause noch einmal Fahrt auf. Zunächst waren es die Hausherren in Person von Berkem Kurt, die zum ersten nennenswerten Abschluss kamen. Das Tor fiel indes auf der Gegenseite. Nach einem Fehlpass im Mittelfeld eroberte Pascal Weber den Ball und leite ihn gleich zu Mohamed Cisse weiter. Der Hildener Angreifer vollendete ins lange Eck zum 1:0. Noch vor der Pause hätten Maximilian Wagener (37.) und Weber (45.), den Vorsprung ausbauen können, doch ihre Versuche blieben erfolglos. Munter ging es nach dem Seitenwechsel weiter, doch Hilden war anzumerken, dass sie schnell die Entscheidung herbeiführen wollten. Mit einem Traumtor sorgte Wagener dann für die Vorentscheidung. Als er sah, dass Baumbergs Keeper zu weit vor seinem eigenen Kasten stand, zog er aus 40 Metern ab und traf (57.). Nur sechs Minuten später stellte Phil Zimmermann auf 3:0. Eine Ecke auf den zweiten Pfosten wurde in die Mitte zurückgespielt, wo Zimmermann schon bereitstand. Den Schlusspunkt setzte Emmanuel Yeboah, der zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit den 4:0-Endstand markierte.

Das ist der nächste Spieltag

25. Spieltag

Fr., 27.03.26 19:30 Uhr VfB 03 Hilden - SV Sonsbeck

Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - Sportfreunde Baumberg

Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - VfL Jüchen-Garzweiler

Sa., 28.03.26 15:30 Uhr Holzheimer SG - KFC Uerdingen

So., 29.03.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - TSV Meerbusch

So., 29.03.26 15:00 Uhr VfB Homberg - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 29.03.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - FC Büderich

So., 29.03.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SV Biemenhorst

So., 29.03.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - 1. FC Kleve

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: