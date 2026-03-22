KFC Uerdingen siegt in Unterzahl am Ende glücklich 1:0 gegen Homberg

Alexander Lipinski erzielte vom Elfmeterpunkt das Tor des Tages für die Uerdinger. – Foto: Ralph Görtz

Weiter Punkte gutmachen auf die Spitze konnte der KFC Uerdingen als Dritter der Oberliga Niederrhein an diesem Wochenende zwar nicht, aber den Rückstand immerhin bei nur drei Zählern auf den VfB 03 Hilden und Ratingen 04/19 belassen, als am Sonntag um 15 Uhr der VfB Homberg zur Partie des 24. Spieltags in der Grotenburg zu Gast war. Das gelang beim 1:0 auch, doch die Krefelder mussten mehr als erhofft zittern. Der Siegtreffer war ein verwandelter Elfmeter von Alexander Lipinski.

Die Uerdinger waren zwar auch in den ersten 20 Minuten bereits das bessere Team, doch in der Frühphase führte die optische Überlegenheit noch nicht zu wirklich klaren Chancen. Dann war es eine doppelte Chance, die der KFC zunächst liegenließ. In der 22. Minute spielten die Uerdinger Seongsun You frei, der jedoch Hombergs Schlussmann Kenneth Hersey anschoss, nur knapp zwei Minuten später war es dann Adam Tolba, bei dessen Kopfball nach Vorarbeit von Jan Bachmann nun wirklich nicht viel fehlte. Kurz danach ging noch ein Schussversuch von Yasin-Cemal Kaya über den Kasten, ehe das Spiel wieder ein wenig abflachte. Den letztlich entscheidenden Schlag setzte der KFC dann aber in der 35. Minute. Kaya zog sehenswert in den Strafraum und wurde durch ein eher ungeschicktes Foul unterbrochen, Schiedsrichter Christian Szewczyk zeigte sofort auf den Punkt. Die Chance ließ sich Alexander Lipinski nicht entgehen, auch wenn Hombergs Keeper Hersey die linke Ecke durchaus geahnt hatte. Danach drückte der KFC nicht unbedingt massiv auf das 2:0, geriet aber auch nie nur im Ansatz in die Gefahr eines Ausgleichstreffers, bis der Halbzeitpfiff ertönte.

Platzverweis ließ das Spiel fast kippen

In der zweiten Hälfte ging es zunächst ähnlich ereignisarm weiter, ehe es für die Uerdinger in der 58. Punkte zu einem eher unrühmlichen Höhepunkt kam. Jesse Sierck und Hombergs Andres Gomez Dimas kamen sich etwas näher, als das der Fall sein sollte, der Gästespieler ging daraufhin zu Boden. Das Schiedsrichter-Gespann sah darin eine Tätlichkeit des Uerdingers und verwies ihn des Feldes, Gomez Dimas sah den gelben Karton. Dennoch waren es nach einem taktischen Wechsel, Anthony Oscasindas kam für Adam Tolba, weiter die Uerdinger, die für Gefahr sorgten. Laute Pfiffe gab es in der Grotenburg, als Kaya in der 66. Minute nach einem sehenswerten Angriff im Abseits gestanden haben soll. Von den Gästen war danach offensiv auch in Überzahl zunächst nicht wirklich etwas zu bemerken. Das sollte sich in den Schlussminuten ändern, nicht zuletzt durch die Einwechslung des Ex-Uerdingers Marcio Blank. Zunächst parierte Jonas Holzum einen Abschluss der Gäste, den Lipinski letztlich von der Linie holte (81.), ehe Blank zweimal viel zu frei war, einmal an Holzum scheiterte (82.), danach am Innenpfosten (84.). In der Folge blieben bis in die gut siebenminütige Nachspielzeit glasklare Chancen der Homberger aus, so dass die Uerdinger, bei denen kurz vor dem Ende auch noch Trainer Julian Stöhr die Rote Karte sah, weil er wohl den Ball wegwarf, einen am Ende doch etwas glücklichen 1:0-Sieg einfuhren, der sie drei Zähler hinter Ratingen und Hilden belässt.

KFC Uerdingen – VfB Homberg 1:0

KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Seongsun You, Jesse-Garon Sierck, Alexander Lipinski (87. Ibuki Noguchi), Yasin-Cemal Kaya (74. Pierre Rogasik), Maximilian Dimitrijevski, Noah Tomson, Etienne-Noel Reck (85. Joshua Salonen), Adam Tolba (58. Anthony Oscasindas) - Trainer: Julian Stöhr

VfB Homberg: Kenneth Christopher Hersey, Heni Ben Salah (80. Noah Daragmeh), James Shepard, Justin Walker, Julian Bode (69. Johann Noubissi Noukumo), Kilian Schaar (58. Razmik Khurshudyan), Leon Schütz, Luca Thissen (80. Ariyoh Yussuf Ayinla), Andres Gerardo Gomez Dimas, Emir Demiri - Trainer: Stefan Janßen

Schiedsrichter: Christian Szewczyk (Wuppertal) - Zuschauer: 1576

Tore: 1:0 Alexander Lipinski (35.)

Rot: Jesse-Garon Sierck (56./KFC Uerdingen/Tätlichkeit)