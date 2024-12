VfB Hilden schult Unterbau fürs Oberliga-Team

Das Spiel gegen Kosova war der Beginn der Trendwende. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Am letzten Spieltag in der Landesliga, Gruppe 1, ließ es der VfB 03 Hilden II noch einmal so richtig krachen. Der 1. FC Viersen wurde mit 9:0 vom Kunstrasen am Hoffeld gefegt. Nicht nur ein gelungener Jahresabschluss, sondern auch ein ausgezeichneter Start in die Rückrunde.

Hilden stark formverbessert zum Jahresende „Wir werden das Ergebnis jetzt nicht überbewerten. Andererseits ist der Kantersieg ein Spiegelbild der starken Leistungen in den vergangenen Wochen“, betont Philipp Schütz. Der seit Juli für die Reserve tätige Chefcoach blickt auf eine bemerkenswerte Entwicklung seines Teams in den vergangenen fünf Monaten zurück: „Wir wussten von vornherein, dass wir unserem in weiten Teilen umformierten Kader Zeit geben müssen. Die gerade aus dem eigenen Nachwuchs aufgerückten Spieler mussten sich zunächst an die körperlichen Anforderungen im Seniorenfußball und die internen Abläufe gewöhnen. Von daher war Rang zwölf mit ebenso vielen Punkten nach zehn Spieltagen keineswegs enttäuschend.“

Als hätte jemand auf den „Reset“-Knopf gedrückt folgte ausgerechnet nach der 1:2-Heimniederlage am 13. Oktober gegen den damaligen Dritten FC Kosova Düsseldorf nahezu eine Leistungsexplosion. In den folgenden acht Begegnungen blieb das Schütz-Team ungeschlagen, verbuchte 18 Punkte, kassierte in dieser Phase nur sieben Gegentore und kletterte bis auf Rang sechs (30 Punkte, 41:25 Tore). Der 32-jährige Trainer sagt dazu: „Auch als die Ergebnisse nur bedingt stimmten, deutete sich an, dass die Mannschaft immer mehr zusammenwächst. Wir haben hart dafür gearbeitet und uns in einigen Bereichen verbessert. Defensiv stehen wir wesentlich stabiler, ganz vorne und im Mittelfeld arbeiten wir gut nach hinten. Dazu kommt, dass wir im letzten Drittel torgefährlicher geworden sind.“ Der Übungsleiter ergänzt: „Wichtig ist auch, dass unsere erfahrenen Jungs charakterlich und mit Leistung vorangehen. Das macht es auch für die jungen Leute einfacher.“ Stanzick imminent wichtig für das Team