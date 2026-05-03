VfB Hilden bekommt den geforderten Regionalliga-Zaun

Für den Vorsitzenden ist die Rechnung aufgrund eines vereinbarten Leistungsprinzips ganz einfach. „Es kommt am Ende auf die Punktzahl an, die wir haben. Ob wir die gleiche Punktzahl in der Regionalliga erzielen wie jetzt, bezweifle ich. Wenn wir aufsteigen, wollen wir den Klassenerhalt und nicht direkt den Aufstieg in die 3. Liga schaffen.“ Aktuell haben die Hildener 56 Zähler auf dem Konto. „In der Regionalliga werden es vielleicht 30 bis 40“, schätzt Wittke, der zudem mit Blick auf das Sponsoring noch Entwicklungspotenzial sieht: „Einige Sponsoren zahlen etwas mehr, wenn wir aufsteigen, andere stehen in den Startlöchern – es eröffnet sich also ein ganz neuer Pool.“

60 bis 70 Prozent der Spieler im aktuellen Kader sollen bis jetzt ihren Vertrag verlängert haben. „Es gibt ein paar Positionen, die neu aufgestellt werden müssen“, verrät Wittke, dass einige Fußballer kein neues Arbeitspapier bekommen. „Das sind aber eher Leute, die bislang in der zweiten Reihe gestanden haben. Bis auf die, die ihre Schuhe an den Nagel hängen.“ Im Moment ist also viel Bewegung drin im VfB 03. Dessen ungeachtet arbeitet Chefcoach Tim Schneider, der seinen Vertrag ebenfalls nicht verlängert bekam, mit der Mannschaft unverdrossen weiter am Meistertraum. Immerhin sind noch fünf Spieltage zu absolvieren – und da kann noch viel passieren.

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