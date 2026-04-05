VfB Eichstätt verpflichtet Winkler aus Schwabach

Jonas Winkler wird sich im Sommer dem VfB Eichstätt anschließen. – Foto: Montage FuPa/VfB Eichstät

Es geht weiter Schlag auf Schlag in Sachen Kaderplanung beim VfB Eichstätt. Der Tabellenfünfte der Regionalliga Bayern kann erneut einen Neuzugang bekanntgeben: Jonas Winkler kommt im Sommer vom fränkischen Landesligisten SC 04 Schwabach nach Nord-Oberbayern.

Winkler, 25 Jahre jung, gehört in Schwabach zu den Protagonisten im Offensivspiel. Mit aktuell zehn Saisontoren ist er zweitbester Schütze seines Teams hinter Torjäger Yannis Herger.

Der VfB Eichstätt schreibt zum Transfer von Jonas Winkler folgendes: „Der 25-jährige Mittelfeldspieler aus Heideck hat einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben.In den vergangenen fünf Jahren war der torgefährliche Mittelfeldspieler in der Landesliga für den SC 04 Schwabach im Einsatz und konnte dort wertvolle Erfahrungen sammeln. Wir heißen Jonas herzlich willkommen und freuen uns auf die gemeinsame Zeit beim VfB. Herzlich willkommen in Eichstätt, Jonas!“