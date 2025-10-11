VfB Eichstätt kommt nicht über Remis hinaus - Bangen um Fatiras

Der VfB Eichstätt hat gegen den Tabellennachbarn TSV Aubstadt unentschieden gespielt. Die Führung aus der ersten Halbzeit konnte nicht gehalten werden. Der Liveticker zum Nachlesen.

Punkteteilung zwischen dem VfB Eichstätt und dem TSV Aubstadt. Im Duell des Tabellensechsten gegen den Tabellenfünften der Regionalliga Bayern hat es keinen Sieger gegeben. Gastgeber Eichstätt musste in der Partie die frühe Verletzung von Mustafa Fatiras verkraften, der sich am Knie verletzte und mit der Trage runtergetragen werden musste. Trotz des Schocks ging der VfB in der 23. Minute durch Ferat Nitaj in Führung.

Eine gute Stunde war gespielt, als den Gästen aus Aubstadt der Ausgleich gelang. Severo Sturm netzte zum 1:1 ein. Die verbleibenden 30 Minuten waren umkämpft, doch keines der Teams konnte das Spiel für sich entscheiden. So nehmen beide Mannschaften einen Punkt mit.

VfB Eichstätt – TSV Aubstadt 1:1

VfB Eichstätt: Nikolai Sauernheimer, Florian Lamprecht, Bastian Bösl, Elias Herger, Mustafa Fatiras (14. Daniel Spies), Ferat Nitaj (89. Johannes Mayer), Pascal Schittler, Lucas Schraufstetter, Jonathan Grimm, Kevin Mutove, Alexander Beusch (74. Dominik Wolfsteiner) - Trainer: Dominik Betz

TSV Aubstadt: Vladyslav Vertey, Ingo Feser, Steffen Behr, Marco Nickel, Lukas Mrozek, Marcel Volkmuth (40. Marcel Fischer), Timo Pitter (89. Radzivon Hushcha), Nico Schmidt, Max Grimm, Severo Sturm, Franz Helmer (59. Maximilian Stahl) - Trainer: Claudiu Bozesan

Schiedsrichter: Anton Muthig (Ramsthal) - Zuschauer: 610

Tore: 1:0 Ferat Nitaj (23.), 1:1 Severo Sturm (59.)