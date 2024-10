VfB-Duell in Lübeck - Bremer SV empfängt Todesfelde

Heute, 19:00 Uhr SC Weiche Flensburg 08 Weiche FL 08 Hamburger SV Hamburger SV II 19:00 live PUSH

Den Auftakt machen der SC Weiche Flensburg und der Hamburger SV II. Der SC kämpft am Freitagabend im Fernduell mit dem SV Drochtersen/Assel um den vorläufigen zweiten Platz in der Tabelle. Der HSV hat sich in den letzten Wochen in der Tabelle auf Platz neun vorgearbeitet. Der Grund: Die Rothosen sind seit vier Spielen ohne Punktverlust sind. Vier Siege aus den vergangenen vier Spielen sprechen für die gute Form des HSV. ---

Der SV Drochtersen/Assel ist bislang noch der ärgste Verfolger vom Tabellenführer Havelse, auch wenn der SV nur wenige Tore erzielt. Nur drei Mannschaften haben weniger Tore als D/A, diese Teams stehen allerdings auf den letzten vier Plätzen der Tabelle. Der Tabellenzweite hat aber auch die zweitbeste Abwehr der Liga. Torreiche Spiele sind bislang noch eher Mangelware, das kann dem SV in der aktuellen Situation aber ziemlich egal sein. St. Pauli traf am vergangenen Spieltag schon auf eine Mannschaft vom oberen Bereich der Tabelle. Gegen Weiche Flensburg holte Pauli beim 2:2-Unentschieden einen Punkt. ---

Morgen, 14:00 Uhr SV Meppen Holstein Kiel U23

Der SV Meppen feierte am vergangenen Spieltag vor 5.700 Fans einen deutlichen 4:0-Heimsieg gegen den FC Teutonia Ottensen. Nun trifft der SV auf die U23 von Holstein Kiel, die zuletzt Niederlagen gegen die Zweitvertretungen des HSV und des FC St. Pauli hinnehmen musste. Die bisherige Bilanz zwischen den beiden Mannschaften ist ausgeglichen. Dreimal gingen beide Mannschaften als Sieger vom Platz, zweimal endete das Duell unentschieden. --- Morgen, 14:00 Uhr VfB Lübeck VfB Oldenburg VfB trifft auf VfB. Lübeck empfängt Oldenburg am Samstag zum 63. Duell der beiden Traditionsmannschaften. Noch hat der VfB Lübeck mit zwei Siegen mehr, die Nase vorn. Auch in der laufenden Saison stehen die Lübecker besser da. Mit 19 Punkten liegt Lübeck auf Platz zehn in der Tabelle. Oldenburg hingegen liegt mit elf Zählern und einem Torverhältnis von -15 auf dem letzten Tabellenplatz. --- Morgen, 14:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt BSV Kickers Emden Auf den FC Eintracht Norderstedt wartet ein schwieriges Heimspiel. Der BSV Kickers Emden liegt aktuell auf dem dritten Tabellenplatz und ist die zweitbeste Gastmannschaft der Liga. Vier Siege und ein Unentschieden holten die Kickers in sechs Spielen auf fremden Rasen. Der Eintracht gelangen zu Hause nur zwei Siege in sieben Spielen. Auch deshalb reicht es für Norderstedt zurzeit nur für Rang 15. --- Morgen, 15:00 Uhr SSV Jeddeloh SV Werder Bremen II Der SV Werder Bremen II ließ sich von der Niederlage gegen den SV Drochtersen/Assel nicht beirren und siegte am vergangenen Wochenende gegen den Bremer SV wieder. Dadurch zählen die Bremer weiterhin zu den formstärksten Mannschaften der Liga. Auch der SSV arbeitete sich in der Formtabelle mit einem Remis und einem Sieg aus den letzten zwei Spielen ein wenig nach vorne.

Mit einem Sieg gegen den direkten Konkurrenten könnte der FC Teutonia Ottensen in der Tabelle mit dem 1. FC Phönix Lübeck gleichziehen. Drei Punkte liegt Phönix vor dem Spieltag noch vor den 05ern. Beide Teams gehen mit einer Niederlage in das Duell am Sonntag. Lübeck verlor knapp mit 1:0 gegen Norderstedt, Ottensen fuhr mit einer 4:0-Niederlage von Meppen nach Hause. ---

Der TSV Havelse fand wieder zurück in die Erfolgsspur. Nach zwei Niederlagen innerhalb von drei Spielen gingen die letzten beiden Duelle wieder an den Spitzenreiter. Auch das Spitzenspiel gegen Kickers Emden konnte Havelse siegreich gestalten. Nun wartet der BWL auf den TSV. Lohne hat in den letzten drei Spielen alles mitgenommen. Einen Sieg, ein Remis und eine Niederlage holte BWL in dieser Reihenfolge. ---