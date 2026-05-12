VfB Bottrop setzt auf Talente aus Essen - SGS holt Homberg-Stürmer Die Kaderplanung beim VfB Bottrop geht für die kommende Saison in die nächste Runde. Der einstige Aufstiegskandidat setzt auf ein talentiertes Trio der SG Schönebeck. von Marcel Eichholz · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Henri Kvesa wechselt zum VfB Bottrop. – Foto: Markus Becker

Nach einer in Summe verpatzten Saison geht es beim VfB Bottrop nun darum, einen schlagkräftigen Kader für die kommende Spielzeit in der Landesliga auf die Beine zu stellen. Mit den Zugängen vier bis sechs setzt der Verein vor allem auf junge Talente. Das Trio kommt von der SGS Essen und soll für neue Impulse sorgen.

Der Traum vom Aufstieg in die Oberliga Niederrhein ist in Bottrop schon lange ausgeträumt. Noch zum Jahreswechsel schien der Herbstmeister auf klarem Aufstiegskurs zu sein, es folgte eine Niederlagenserie, die ihresgleichen sucht. Aktuell hat sich der VfB auf dem fünften Tabellenplatz in der Landesliga, Gruppe 2, gefangen, viel mehr dürfte im Saisonendspurt auch nicht mehr drin sein. Entsprechend geht der Blick der Verantwortlichen nach vorn. In Sachen Kaderplanung kann die sportliche Führung weitere Zugänge vermelden. Zwei Mittelfeldspieler kommen aus der U19 der SG Schönebeck. Zunächst ist das Melvin Omeragic. Der 18-Jährige spielte zuvor bereits im Nachwuchs von Arminia Klosterhardt und der SpVg Schonnebeck. Mit neun Toren und drei Vorlagen zeigte er sich zudem in der Niederrheinliga als zielstrebige Offensivkraft. Einen Torerfolg und vier Vorlagen konnte Luca Marte bislang in seiner Statistik verewigen. Bevor er vor einem Jahr zur SGS wechselte, durchlief er die Ausbildung beim FSV Duisburg.

SGS findet Ersatz in Homberg Das Trio komplettiert Henri Kvesa, der ebenfalls aus Schönebeck nach Bottrop wechselt. In der laufenden Spielzeit konnte er im Landesliga-Team zwölf Einsätze für sich verbuchen, in denen ihm ein Treffer und zwei Vorlagen gelangen. Zuvor spielte er für die Schwalben, bei denen er in drei Oberliga-Spielen auf dem Platz stand. "Wir haben jetzt drei junge, talentierte Burschen dazugewonnen. Das sind sehr interessante Spieler. Mit der Kombination aus erfahrenen Jungs werden wir einen spannenden Kader haben", erklärt VfB-Sportchef Günter Appelt im Reviersport. Die SG Schönebeck hat derweil wohl beim VfB Homberg Ersatz für die Offensive gefunden. Zukünftig soll Timo Korytowski für die Essener stürmen, die in der Landesliga noch gegen den Abstieg kämpfen. Der 18-Jährige wurde zunächst im Nachwuchs von Rot-Weiß Oberhausen ausgebildet, ehe er im vergangenen Sommer zur U19-Niederrheinliga-Mannschaft an den Rheindeich wechselte.