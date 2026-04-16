VfB Bodenheim holt Patrick Huth

Patrick Huth, einst Drittliga-Profi bei Mainz 05 II, kommt als spielender Co-Trainer von der TuS Marienborn. Dort arbeitet sich der 30-Jährige seit einem Jahr aus einer langwierigen Verletzung zurück. Und pflegt immer wieder mit Traumtoren und hervorstechenden Aktionen seinen Status als Ausnahmespieler, so auch beim direkten Aufeinandertreffen am Guckenberg vorigen Freitag.

Die beiden vor dieser Saison verpflichteten spielenden Co-Trainer werden den Verein wieder verlassen. Trainer Marco Streker freut sich allerdings ligaunabhängig über das klare Bekenntnis einiger Eckpfeiler. Um wen es sich dreht, welcher weitere Neuzugang fix ist und was Streker sagt, steht im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.