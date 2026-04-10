Bodenheim chancenlos gegen Marienborn

Die Gäste bespielten die Platzherren, ohne, ein paar Distanzschüsse ausgenommen, zwingend zu werden. Doch Ballbesitzphasen oder gar Chancen für die Bodenheimer blieben nun aus, sodass das Gegentor eine Frage der Zeit schien. Es fiel in Unterzahl.

Zehn Minuten lang hatten die Bodenheimer recht viel Ballbesitz. „Da wollten wir sie spielen lassen, dann hatten wir uns ans Verteidigen gewöhnt und haben losgelegt“, erzählt TuS-Trainer Ali Cakici, „wir hatten gesehen, dass sie schnell müde werden, wenn wir den Ball schnell laufen lassen.“

"Regel hat mit Fußball nichts zu tun"

Der Abseitspfiff war ertönt, da drosch Sofian Lagrini den Ball Richtung Tor (35.). Eine seit Jahren und Jahrzehnten gängige Frustreaktion, die aber im Südwestdeutschen Fußballverband in dieser Saison „Gelb plus“, also eine zehnminütige Zeitstrafe, nach sich zieht. „Diese Regel hat mit Fußball nichts zu tun“, ärgert sich VfB-Trainer Marco Streker, der zudem in der Startphase einen „klaren Elfmeter“ für sein Team sah, der aber nicht gepfiffen wurde.

Erste Chance, erstes Tor. Felix Schwab, der stille Arbeiter im Marienborner Mittelfeld, kam nach einer Ecke an den Ball, schoss, wurde geblockt, schoss erneut und traf, unter mehrmaligen „Ja!“-Rufen seitens Cakici, flach ins lange Eck (42.). Den Doppelschlag rund um den Seitenwechsel herum machte Patrick Huth perfekt, der einen Diagonalball von Antonio Serratore per Direktabnahme mit der Körperhaltung einer Tipp-Kick-Figur neben den kurzen Pfosten knallte (50.).

Vergehen des Gegners akkurat kopiert

Im Grunde war es das damit auch. Armin Paulus reproduzierte Lagrinis Vergehen an Ort und Stelle und sah dafür, reichlich erwartbar, ebenfalls die Zeitstrafe (61.), doch die Bodenheimer konnten ihre Überzahl nicht nutzen. Der Tabellenletzte wirkte durchaus willig und schraubte seine Ballbesitzanteile deutlich nach oben, blieb aber völlig harmlos.

Symptomatisch: Der körperlich Kleinste, Nils Schäfer, hatte mit zwei Kopfbällen über den Kasten (70., 74.) noch die dicksten unter den de facto nicht vorhandenen Torgelegenheiten. Keine Chance also für Ex-Bodenheimer Patrick Stofleth, sich auszuzeichnen.

"Wo soll der Glaube herkommen?"

„Wir haben aus wenigen Chancen viel gemacht“, resümiert Cakici. „Wo soll nach dem 0:2 der Glaube herkommen? Marienborn brauchte nicht einmal eine gute Leistung, um zu gewinnen“, hält Streker fest. Für die TuS sollte nach Rechnung ihres Trainers noch ein Sieg – vielleicht nächsten Sonntag gegen Pirmasens – für den Klassenerhalt reichen.

Der VfB schielt auf die direkten Duelle gegen die Konkurrenten um den drittletzten Platz, der mit viel Glück genügen könnte. Und hofft auf die baldige Rückkehr von Khaled Abou Daya, Aiman Abdelaali und Roman Meyenburg, damit vorne wieder was geht.

VfB Bodenheim: Simon – Manz, Ahmed (89. Kammerer), Ziewers – Lagrini (85. Röth), Schäfer, Heine – Ben Hazaz, Cande – T. Meyenburg (59. Tokhi), Faßnacht.

TuS Marienborn: Stofleth – Hofmann, Beck, Breier (80. Laissar) – Hornetz, Schwab (85. Zeghli), Serratore (87. Trapp), Schwiderski – Paulus (76. Beydoun), Huth (55. I. Fakovic), Baljak.