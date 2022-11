VfB 03-Talente erwarten den Bundesliga-Zweiten Schalke 04 Die Begegnung beginnt am heutigen Samstag bereits um 12.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz im Hildener Bandsbusch-Stadion.

Für den VfB 03 ist das vielleicht ein echter Heimvorteil, sind die U 19-Talente doch an diesen Untergrund gewöhnt – zwangsläufig, denn höchstens einmal die Woche steht der Naturrasen am Bandsbusch fürs Training zur Verfügung. Nach Meisterschaftsspielen ist er regelmäßig für zwei Wochen gesperrt, damit das Grün regenerieren und wieder fest anwachsen kann. Das unterscheidet die Bedingungen in Hilden ganz erheblich von den paradiesischen Verhältnissen bei Profiklubs, die nicht nur über ein Top-Grün verfügen, sondern das auch noch in der kühleren Jahreszeit mittels einer Rasenheizung pflegen können.

Punkte wären eine Überraschung

Die Favoritenrolle geht daher ganz klar an den Schalker Nachwuchs, der in acht Partien 16 Punkte sammelte. Zuletzt ließ die Mannschaft von Norbert Elgert aber unerwartet Federn. Zunächst unterlagen die Königsblauen dem 1. FC Köln mit 0:1. Eine Niederlage, die Keke Topp noch länger in Erinnerung bleiben dürfte, denn derS04-Torjäger vergab nach 23 Minuten einen Elfmeter. Und auch beim 1:1 gegen Bayer Leverkusen gab der Mittelstürmer, bereits jetzt als zukünftiger Profi für das Erstliga-Team gehandelt, keine gute Figur ab. Erneut ließ er einen Strafstoß ungenutzt – drei Minuten vor dem Ende war sein schwacher Schuss leichte Beute für den Bayer-Keeper. Mit Assan Ouédraogo und Max Grüger stehen zwei weitere vielversprechende Talente im Schalker Kader – der Klub verlängerte mit beiden bereits die Verträge.

Die Hildener richten sich auf einen Gegner ein, der mit Tempo und tiefen Bällen die Abwehr knacken will. Nach der zuletzt engagierten Vorstellung in Mönchengladbach hofft Philipp Schütz, dass der Knoten endlich platzt, Zugleich nimmt der Trainer des VfB 03 den Druck von seiner Mannschaft: „Wir haben gegen diese Top-Mannschaft nichts zu verlieren, aber ganz viel zu gewinnen.“ Im Kampf um den Verbleib in der Bundesliga werfen die Itterstädter die Flinte noch lange nicht ins Korn. „Die Zuschauer stehen relativ eng am Platz. Ich hoffe, dass viele kommen und uns pushen“, wünscht sich Philipp Schütz lautstarke Unterstützung von den eigenen Fans.