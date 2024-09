VfB 03 Hilden zieht locker in die dritte Pokalrunde

SV Scherpenberg – VfB 03 Hilden 0:2 (0:2). In der vergangenen Saison war für die Fußballer des VfB 03 bereits in der zweiten Runde des Niederrheinpokals Schluss. Damals unterlagen sie beim Oberliga-Rivlaen Sportfreunde Hamborn 07 mit 0:1, weil sie ihre Chancen nicht zu verwerten wussten. Nun aber ließen die Hildener an ihren Ambitionen keinen Zweifel, sondern demonstrierten dem gastgebenden Landesligisten bereits in der ersten Halbzeit ihren Siegeswillen.

Auch nach dem Seitenwechsel hielt sein Team das Tempo hoch und erarbeitete sich so weitere Möglichkeiten. Eine davon verwertete Nils Gatzke im Strafraum mit dem Treffer zum 3:0 (62.). „Spätestens jetzt war bei Scherpenberg die Luft raus“, berichtete Schneider. Denn die Anzahl der Chancen bei den Gastgebern ließ sich an einer Hand ablesen. Dabei betonte Schneider: „Das ist keine normale Landesliga-Mannschaft, denn da sind schon einige Leute drin, die früher mal Oberliga gespielt haben – nur über weite Strecken reicht es jetzt nicht mehr.“

Den Hildener Kasten hielt im Pokalduell übrigens Leon Feher sauber. „Er braucht ja auch seine Einsatzminuten“, erläuterte Schneider den Tausch zwischen den Pfosten. In der letzten halben Stunde wechselte der Trainer dann mit Blick auf die Oberliga-Partie am Donnerstag (19.30 Uhr, Hoffeldstraße) gegen die SpVg Schonnebeck noch einmal kräftig durch. Denn die Aufgabe gegen den Oberliga-Dritten stellt wohl eine ganz andere Herausforderung dar. Und am Sonntag kommt ja auch noch der TSV Meerbusch auf die Anlage an der Hoffeldstraße.

Englische Woche fordert VfB Hilden

Eine englische Woche, die es also in sich hat. Auch deshalb war Tim Schneider über die Ansetzung der Pokalpartie am Sonntag nicht erfreut. „Pokal hat eben Vorrang vor der Meisterschaft, aber besser wäre es, wenn die Pokalspiele unter der Woche stattfinden. Dann können die Jungs auch besser planen. Und ein Spiel an einem Mittwoch ist eben mega ungünstig.“