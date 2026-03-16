VfB 03 Hilden will Spaß – und den Regionalliga-Aufstieg

Die äußeren Bedingungen waren am Freitagabend nicht die besten. Strömender Regen und frische Temperaturen luden nicht unbedingt zu einem Flutlichtspiel ein. Gleichwohl waren die Ränge auf der Anlage an der Hoffeldstraße mit rund 200 Zuschauern für VfB 03-Verhältnisse ungewöhnlich gut gefüllt. Und sie sahen eine Oberliga-Begegnung, in der der VfB Hilden dem VfL Jüchen-Garzweiler eine kampfstarke Vorstellung boten.
„Ich bin auch etwas überrascht, wie abgeklärt wir das gerade machen. Jüchen war nicht komplett unterlegen, aber wir sind sehr präsent und aktuell sehr selbstbewusst, haben uns auch von dem Gegentreffer nicht beeindrucken lassen. Das war sonst unser Problem, dass wir dann geschwommen sind und ängstlich wurden. Diesmal aber haben wir den Kopf oben gelassen und weiter gemacht – wir ziehen uns nicht mehr zurück“, analysierte Pascal Weber mit etwas Abstand den sechsten Sieg in Folge, der sein Team auf Augenhöhe mit Spitzenreiter Ratingen 04/19 brachte.