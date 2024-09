Für die Hildener wurde es wieder nichts mit einem Sieg. – Foto: Thomas Haesler

VfB 03 Hilden II: Traumtor, aber kein Sieg gegen ASV Süchteln Ein „Traumtor“ von Chrisowlandis Papadopoulos reicht nur für ein Unentschieden gegen den ASV Süchteln. Die Hildener Landesliga-Fußballer bleiben mit dem Punktgewinn zumindest im zweiten Spiel in Folge ungeschlagen. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 VfB Hilden II ASV Süchteln

VfB 03 Hilden II – ASV Süchteln 1:1 (0:1). Zwei Traumtore, sozusagen aus dem Nichts, das waren die Höhepunkte einer über weite Strecken ausgeglichen verlaufenden Landesligapartie. Dass ASV-Coach Frank Mitschkowski am Ende einen durchaus möglichen Sieg seines Teams einforderte, ist sein gutes Recht. Und ganz so falsch lag der Übungsleiter damit auch nicht. In den letzten zehn Minuten verloren die Hildener nämlich völlig den Faden, strapazierten bei drei, vier klaren Chancen der Gäste das Glück des Tüchtigen.

Gestern, 13:00 Uhr VfB 03 Hilden VfB Hilden II ASV Einigkeit Süchteln ASV Süchteln 1 1 Abpfiff Dabei hatten die Einheimischen in der zweiten Hälfte lange Zeit die größeren Spielanteile, brachten sich aber ohne Not selbst in die Bredouillle, da in der Defensive die Zuteilung und die letzte Konsequenz in den direkten Zweikämpfen nicht mehr stimmten. Zunächst beförderte der freistehende Melano Thier ein Zuspiel von Janpeter Zaum aus Nahdistanz in die zweite Etage (83.), wenig später rettete Sergio Percoco nach einem Konter im letzten Moment gegen Leon Falter (86.). Falter köpfte knapp vorbei (88.) ehe ganz am Ende die VfB-Abwehr eine weitere Gästemöglichkeit im Kollektiv zunichte machte.

Süchteln hätte auch gewinnen können „Sieht man nur unser Chancenplus in der Schlussphase, hätten wir hier gewinnen müssen. Andererseits haben die Hildener in der zweiten Halbzeit eine Menge Druck gemacht und mit einem ähnlich tollen Tor wie bei unserer Führung ausgeglichen. Auch wenn es mehr hätte sein können,alles in allem geht das Ergebnis sicher in Ordnung“, schlussfolgerte Mitschkowski. Dessen Elf hinterließ in den ersten 45 Minuten einen sehr stabilen Eindruck.