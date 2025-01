VfB 03 Hilden hat jetzt einen „echten Neuner“

Einen klassichen Mittelstürmer zu finden, ist selbst für Profiklubs schwierig. Das Kunststück gelang jetzt dem VfB 03 Hilden, der sich für die Rückrunde in der Oberliga mit Dominik Wasilewski verstärkt. Der 22-Jährige spielte zuletzt für den TuS Bövinghausen in der Oberliga Westfalen. Dort belegte sein Ex-Klub allerdings den letzten Platz und muss sein Team nun endgültig vom Spielbetrieb zurückziehen.

Auslöser ist ein bereits im September eröffnetes Insolvenzverfahren gegen den TuS. Monatelang befanden sich die Fußballer in einem Schwebezustand, nun verkündete Insolvenzverwalter Marvin Bauerfeind das endgültige Aus in der Oberliga.

Ungeachtet dessen stand der Angreifer schon vorher im Fokus des VfB 03. „Wir sind da schon länger dran und haben Gespräche geführt“, berichtet Toni Molina. Der Sportlicher Leiter der Hildener arbeitete zuvor als Coach des in der Oberliga beheimateten SV Wacker Castrop, kennt die Verhältnisse in der Klasse also aus dem Effeff. Den Kontakten zum Spieler war das zweifellos förderlich – und der VfB 03 bekommt nun endlich seinen gewünschten „echten Neuner“.

Die Vita von Dominik Wasilewski spricht für sich, denn in der Jugend spielte der Angreifer für große Klubs wie Borussia Dortmund und VfL Bochum. In der Saison 2022/23 heuerte er bei der TSG Sprockhövel an. In jener Zeit schloss er seine Ausbildung zum Bankkaufmann ab. Dann folgte der Wechsel zum TuS Bövinghausen, der ihm einen Job vermittelte. Nunalso geht die Reise weiter nach Hilden. „Er kann sich gut vorstellen, im Februar in den Raum Düsseldorf, Hilden, Haan zu ziehen“, erzählt Toni Molina und hofft, die Offensivkraft vielleicht bei der Vermittlung eines Arbeitsplatzes unterstützen zu können.

Wasilewski unterschrieb beim VfB 03 für anderthalb Jahre. Der 22-Jährige ist ab sofort spielberechtigt, stand daher bereits im ersten Testspiel der Hildener am Sonntag gegen den Landesligisten VfB Speldorf auf dem Feld. Die Tore beim 3:0-Erfolg schossen allerdings Nick Sangl, Luke Kawabe und Pascal Weber. Nicht mehr im Oberliga-Kader des VfB 03 steht dagegen Marvin Brüggehoff, der zuletzt verstärkt nur Spielzeiten in der Landesliga-Reserve bekam und sich deshalb zum Abschied entschloss. „Charakterlich ist das ein ganz toller Junge. Er will lieber Oberliga spielen, deshalb macht es wenig Sinn, bei uns zu bleiben“, stellt der Sportliche Leiter Toni Molina fest. Zum 1. Januar wechselte der Innenverteidiger deshalb zum Ligarivalen und aktuellen Schlusslicht TVD Velbert.

Derweil laufen die Vertragsgespräche mit anderen Spielern der Hildener Oberliga-Mannschaft auf Hochtouren. Kurz vor Weihnachten verlängerte Außenbahnspieler Shadrak Dombe, der sich 2022 der Bundesliga-Mannschaft der Hildener A-Jugend anschloss, sein Arbeitspapier fürs Senioren-Team bis Juli 2026. Ein Jahr länger bleibt Mittelfeldakteur Lukas Lier dem Oberligisten erhalten. Torhüter Yannic Lenze setzt sein Engagement beim VfB 03 sogar bis 2028 fort.

Anfang des neuen Jahres entschloss sich ein weiterer Fußballer aus dem früheren U 19-Bundesliga-Team zum Bleiben. Calvin Mockschan wechselte 2022 von Victoria Köln nach Hilden, schnupperte seinerzeit bereits Oberliga-Luft in der ersten Mannschaft und zählt inzwischen zu den Aktivposten in der Truppe von Chefcoach Tim Schneider.