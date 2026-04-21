 2026-04-20T12:45:22.080Z

Ligabericht

„Verurteilen das auf das Schärfste“ – Weißensee reißt Liga

Antisemitische Beleidigung bei Teutonia II sorgt für Spielabbruch - Vorstand äussert sich - Alle Begegnungen des 23. Spieltags in der Nachschau

von far · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Archiv
Archiv – Foto: Frank Arlinghaus

Verlinkte Inhalte

BZL Berlin-Staffel 3
Conc. Britz
Novi Pazar
KöpenickerFC II
SSC Teutonia II

Der 23. Spieltag der Bezirksliga Staffel 3 bringt enge Rennen an der Spitze, einen spektakulären Schlagabtausch bei Adler und einen Spielabbruch bei Teutonia II gegen Makkabi II. Im Tabellenkeller setzt Staaken II ein deutliches Zeichen, während Novi Pazar und Weißensee (kommt den Aufstiegsplätzen immer näher) wichtige Siege holen

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

Sa., 18.04.2026, 17:00 Uhr
FC Brandenburg 03
FC Brandenburg 03FC Brand. 03
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken II
1
5
Abpfiff

SC Staaken 1919 II gewinnt deutlich mit 5:1 bei Brandenburg 03. Die Gäste gehen früh durch Erhan Bahceci in Führung, doch Dowall Benjamin gleicht für Brandenburg noch im ersten Durchgang aus. Kurz vor der Pause bringt Lars Kobus Staaken erneut nach vorn. Nach dem Seitenwechsel bauen Sheikh Musa Resho und Emre Yasar die Führung aus, ehe Olushi Frank Edu in der Schlussphase den Endstand herstellt.

So., 19.04.2026, 12:15 Uhr
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim II
BSV Victoria 90 Friedrichshain
BSV Victoria 90 FriedrichshainVictoria Fr.
1
3
Abpfiff

BSV Victoria Friedrichshain geht gegen BSV Dersim II durch Finn Paschke in Führung. Nach dem Seitenwechsel gleicht Ümit Günaydin für Dersim aus. Kurz darauf bringt Owen Dima Dima die Gäste erneut nach vorn. In der Schlussphase sorgt Kenan Günaydin für den 3:1-Endstand.

So., 19.04.2026, 13:00 Uhr
VfB Einheit zu Pankow 1893
VfB Einheit zu Pankow 1893Einh. Pankow
Friedrichshagener SV 1912
Friedrichshagener SV 1912FSV 1912
2
4
Abpfiff

Friedrichshagener SV behauptet die Tabellenführung mit einem 4:2-Auswärtssieg bei Einheit Pankow. Die Gäste starten stark und treffen durch Albrecht Leontin Piethe sowie Lennart Kröger früh zur Führung. Nach der Pause erhöhen Nils Lütke und Finn Hujer weiter. Pankow kommt erst spät durch zwei Treffer von Simon Zeiter zurück, kann die Niederlage aber nicht mehr verhindern.

So., 19.04.2026, 13:00 Uhr
SSC Teutonia
SSC TeutoniaSSC Teutonia II
TuS Makkabi Berlin
TuS Makkabi BerlinMakkabi II
Abgebrochen

SSC Teutonia 99 II liegt gegen TuS Makkabi II durch Treffer von Gerard Thönnes und Pascal-Joel Kundmüller in Führung, doch die Partie wird noch vor dem Ende abgebrochen. Hintergrund ist eine antisemitische Beleidigung, die das Spiel überschattet und sportlich in den Hintergrund rückt. SSC Teutonia 99 reagiert auf den Vorfall mit klaren Worten und internen Konsequenzen. Am Donnerstag soll im Rahmen einer Vorstandssitzung darüber diskutiert werden. Bereits am Montag hat der Verein in Person von Michael Hesse sich offiziell beim TUS Makkabi entschuldigt. Vorstandsmitglied Ralf Kundmüller betont die klare Haltung des Klubs:

„Wir als Verein verurteilen das aufs Schärfste. Ein solches Verhalten ist nicht mit den Werten des Vereins vereinbar"

Darüber hinaus kündigt der Verein an, eine Stellungnahme beim zuständigen Sportgericht einzureichen und den Vorfall umfassend aufzuarbeiten. Hier der Bericht von FuPa Berlin!

So., 19.04.2026, 13:30 Uhr
SV Adler Berlin 1950
SV Adler Berlin 1950SV Adler
BSC Rehberge 1945
BSC Rehberge 1945Rehberge
5
4
Abpfiff

SV Adler Berlin gewinnt ein torreiches Spiel mit 5:4 gegen BSC Rehberge. Die Gäste gehen früh durch Madjou Barry in Führung, ehe Kiyam Parlak für Adler noch vor der Pause ausgleicht. Nach dem Seitenwechsel bringt Parlak sein Team erstmals in Führung. Anschließend erhöhen Metin Gürbüz und Can Gürbüz auf 4:1. Rehberge kommt durch Ahmet Cetin und Dustin Rusher noch einmal heran, doch Eren Küc stellt den Zwei-Tore-Abstand wieder her. In der Nachspielzeit verkürzt Devran Karasu, Adler bringt den Sieg aber über die Zeit.

So., 19.04.2026, 14:30 Uhr
1. FC Novi Pazar 95
1. FC Novi Pazar 95Novi Pazar
Köpenicker FC
Köpenicker FCKöpenickerFC II
4
0
Abpfiff

FC Novi Pazar feiert einen souveränen 4:0-Erfolg gegen Köpenicker FC II. Evans Chidi Eze eröffnet den Torreigen, danach trifft Chinedu Vincent Eberechukwu. Mohammad Nour Ahmadi erzielt zwei weitere Treffer und sorgt für den klaren Heimsieg.

So., 19.04.2026, 14:15 Uhr
VfB Concordia Britz 1916
VfB Concordia Britz 1916Conc. Britz
Weißenseer FC
Weißenseer FCWeißensee
0
1
Abpfiff

Weißenseer FC setzt sich knapp mit 1:0 bei Concordia Britz durch. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte entscheidet Lio Thieme die Partie im zweiten Durchgang und hält Weißensee im Rennen um die Spitze.

Heute, 19:30 Uhr
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06 II
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953SW Spandau
19:30

Meteor II (25 Punkte) bewegt sich im unteren Mittelfeld und braucht noch Punkte für den Klassenerhalt. Spandau (35 Punkte) spielt eine stabile Saison und will sich oben festsetzen. Ein Duell mit Vorteilen für die Gäste.

__________________________________________________________________________________________________

Ihr habt Fehler gesehen ? Schreibt uns über Social Media (Facebook und Instagram) oder per Mail an berlin@fupa.net

Hier alles über die Bezirksliga-Staffel 3