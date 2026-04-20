Bezirksliga-Spiel nach antisemitischer Beleidigung abgebrochen

Die Bezirksliga-Partie zwischen dem SSC Teutonia II und TUS Makkabi II wurde am Sonntagnachmittag abgebrochen.
Die zweite Mannschaft des SSC Teutonia 99 steckt mitten im Kampf um den Aufstieg. Die Spandauer standen vor dem zurückliegenden Spieltag auf einem der beiden Aufstiegsplätze, lieferten auch im Duell gegen TUS Makkabi II sportlich ab. Gerard Thönnes und Pascal-Joel Kundmüller tragen im ersten Durchgang für die Hausherren.
Nach Wiederanpfiff geriet das sportliche Geschehen in den Hintergrund. Aus einer Meldung der Berliner Polizei geht hervor, dass der Kapitän der Gäste in der zweiten Halbzeit beim Versuch, einen Einwurf auszuführen, von einem anwesenden Zuschauer antisemitisch beleidigt worden sein soll. Die BZ berichtet, es sei der Satz „Warum trägst du keinen Stern auf deiner Armbinde?" gefallen. Eine Andeutung auf das in der NS-Zeit verwendete Symbol, mit dem man Juden dazu zwang, sich im öffentlichen Raum als solche kenntlich zu machen.
Im Anschluss sollen weitere Beleidigungen gefallen sein. Makkabi entschied sich daraufhin, die Partie nicht fortsetzen zu wollen. Der Schiedsrichter musste die Begegnung schließlich in der 55. Spielminute beim Stand von 2:0 für Teutonia abbrechen. Vor Ort konnten zum Veranstaltungsschutz eingesetzte Polizisten einen 52-Jährigen als Tatverdächtigen identifizieren und stellten seine Personalien fest. Der Staatsschutz des Landeskriminalamtes ermittelt wegen antisemitischer Volksverhetzung und Beleidigung.
Über die Wertung der Partie muss nun das Sportgericht des Berliner Fußballverbandes entscheiden. Bis dahin fällt Teutonia II tabellarisch aus den Top zwei.
Es ist das zweite Spiel, dass an diesem Wochenende einen Polizeieinsatz nach sich zog. Ebenfalls am Sonntag war es im Nachgang eines Kreisliga-Spiels in Hellersdorf zu einer Massenschlägerei gekommen (FuPa berichtete).