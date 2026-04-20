Bezirksliga-Spiel nach antisemitischer Beleidigung abgebrochen

– Foto: Frank Arlinghaus

Die zweite Mannschaft des SSC Teutonia 99 steckt mitten im Kampf um den Aufstieg. Die Spandauer standen vor dem zurückliegenden Spieltag auf einem der beiden Aufstiegsplätze, lieferten auch im Duell gegen TUS Makkabi II sportlich ab. Gerard Thönnes und Pascal-Joel Kundmüller tragen im ersten Durchgang für die Hausherren.

Nach Wiederanpfiff geriet das sportliche Geschehen in den Hintergrund. Aus einer Meldung der Berliner Polizei geht hervor, dass der Kapitän der Gäste in der zweiten Halbzeit beim Versuch, einen Einwurf auszuführen, von einem anwesenden Zuschauer antisemitisch beleidigt worden sein soll. Die BZ berichtet, es sei der Satz „Warum trägst du keinen Stern auf deiner Armbinde?" gefallen. Eine Andeutung auf das in der NS-Zeit verwendete Symbol, mit dem man Juden dazu zwang, sich im öffentlichen Raum als solche kenntlich zu machen.