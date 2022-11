Vertrag bis 2025: Kleinknecht kehrt nach Abensberg zurück Der 36-jährige A-Lizenzinhaber wird bereits zum zweiten Mal Trainer beim West-Bezirksligisten

"Kontinuität, Engagement und Überzeugung für die langjährige Philosophie des TSV Abensberg auf der Position des Cheftrainers ist für uns eine unverzichtbare Grundlage. Wir wissen selbst, dass uns dies in den letzten beiden Jahren nur bedingt gelungen ist. Wir möchten uns ganz herzlich bei Tobias Treitinger, Manuel Heinrich und Tom Scheuchenpflug bedanken, die jeweils kurzfristig und viel Herzblut als Interimstrainer die Kohlen aus dem Feuer geholt haben", wirft Abteilungsleiter Sebastian Kneitinger auch einen selbstkritischen Blick zurück.



Sein Abteilungsleiter-Kollege Christian Rengstl richtet diesen gleichzeitig nach vorne: "Wir hatten bei unserer Analyse schnell einen Wunschkandidaten im Kopf, der unserem gewünschten Trainerprofil entspricht und haben zum Telefonhörer gegriffen. Dennoch war die Entscheidung, mit André in eine neue Amtszeit zu gehen kein Schnellschuss. Wir hatten mehrere, intensive Gespräche, in denen wir miteinander unsere frühere Zusammenarbeit und die gemeinsamen zukünftigen Ziele genau beleuchtet haben. Auch aus der Mannschaft haben wir klare Signale erhalten, die uns in unserem Beschluss bestärkt haben. Wir freuen uns riesig auf die Zusammenarbeit.“



Der Kontakt zwischen dem Wahl-Thalmassinger und dem TSV sei nie abgerissen, das bestätigt auch André Kleinknecht: "Auch nach meinem Abschied im Herbst 2020 habe ich den Weg des TSV interessiert weiter verfolgt. Nach meinen beiden letzten Stationen, die leider nicht nach Wunsch verlaufen sind, wollte ich erstmals nach vielen intensiven Jahren eine Pause einlegen, aber nach der Kontaktaufnahme und einigen sehr positiven Gesprächen mit den Abensberger Verantwortlichen habe ich dem Verein zugesagt. Ich kenne das Umfeld, die Grundidee, große Teile der Mannschaft und mir gefällt die Herangehensweise. Die mir entgegengebrachte Wertschätzung und das längerfristig angedachte Engagement freuen mich sehr. Es ist allen Beteiligten klar, dass die Liga in dieser Saison sehr ausgeglichen ist. Das Ziel ist und bleibt der Klassenerhalt, dennoch wollen wir langfristig unseren Weg gehen. Dass es auch Rückschläge geben kann, ist jedem bewusst, diese sind aber einkalkuliert, um langfristig von der Vereinsphilosophie zu profitieren. Der Einbau eigener Talente hat eine hohe Priorität und die handelnden Personen haben die hierfür notwendige Weitsicht. Nun gilt es in der Vorbereitung fleißig zu arbeiten, um für die Restrückrunde in jeder Hinsicht gut aufgestellt zu sein.“



Kleinknechts Tätigkeit beginnt offiziell am 1. Februar und soll mindestens bis Sommer 2025 andauern. Derzeit befindet er sich aber bereits im intensiven Austausch und Planungen mit der sportlichen Leitung des TSV. Manuel Heinrich, der diese künftig maßgeblich verantworten wird, sieht im langfristigen Engagement ein deutliches vor allem vereinsinternes Signal, denn mit der Personalie Kleinknecht sei das Bekenntnis zur eigenen Jugendarbeit offenkundig. "Unsere Spieler, ob jung oder erfahren, sollen wissen, dass unser Weg – auch bei eventuellen Rückschlägen – nur mit Ihnen verfolgt wird. Die vielen engagierten Trainer in unserem Jugendbereich sollen wissen, dass sich Ihre Arbeit lohnt.“



Sportlich steht der TSV laut Heinrich vor einer intensiven Rückrunde: "Die Liga ist in dieser Saison so ausgeglichen wie selten. Wir möchten uns hier mit vereinten Kräften behaupten, der direkte Klassenerhalt ist unser Ziel und das trauen wir uns auch zu. Da wir eine sehr junge Mannschaft haben, wird die Achse der Führungsspieler Tobias Treitinger, Daniel Bauer, Marius Sturm, David Babic und natürlich Tom Scheuchenpflug entscheidend sein und soll dem Team die nötige Stabilität geben.“ Der Kader wird im Winter wohl unverändert bleiben, wenngleich Heinrich eine Verstärkung nicht ausschließt: "Wir vertrauen unseren Jungs und natürlich unserem künftigen Trainerteam André Kleinknecht und Co-Trainer Tobi Treitinger. Zudem hoffen wir auf die Rückkehr der Talente Valentin Schwendner und Benjamin Tischler. Einen Wunschspieler hätten wir allerdings im Auge, der Qualitäten mitbringt, die unserem Kader sehr gut weiterhelfen würde.“