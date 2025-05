Levin Ramstetter wird sich nicht mehr das Trikot des TSV Buchbach überziehen. – Foto: Michael Buchholz

Vertrag aufgelöst: Ramstetter läuft nicht mehr für Buchbach auf Sammy Ammari hat seinen Vertrag um eine weitere Saison bis Sommer 2026 verlängert Verlinkte Inhalte Regionalliga Bayern Buchbach Sammy Ammari Levin Ramstetter

Der TSV Buchbach kann in den verbleibenden zwei Partien in der Regionalliga Bayern eine grandiose Saison krönen: Die Vizemeisterschaft ist durchaus möglich, was der größte Erfolg der Vereinsgeschichte wäre. Parallel laufen die Personalplanungen auf Hochtouren, zwei weitere Entscheidungen sind gefallen.

Mittelfeldmann Levin Ramstetter hat die Buchbacher mit sofortiger Wirkung verlassen. Der 23-Jährige, der nach der Winterpause noch nicht zum Einsatz gekommen war, weil er sich Anfang des Jahres bei einem Skiunfall eine schwere Schulterverletzung zugezogen hatte, hat seinen Vertrag beim TSV aufgelöst. Das bestätigt auch Sportdirektor Georg Hanslmaier: "Levin hat das Gespräch mit uns gesucht. Der Aufwand ist ihm offenbar zu viel geworden, deshalb haben wir in beiderseitigem Einvernehmen den eigentlich noch bis 2026 gültigen Vertrag zum 30.04. aufgelöst." Der gebürtige Niederbayer aus Reut (Lkr. Rottal-Inn) war vor zwei Jahren vom Bayernligisten SV Erlbach nach Buchbach gekommen. Im ersten Jahr konnte er auf Anhieb überzeugen, in der laufenden Spielzeit hatte er mit Verletzungspech zu kämpfen und kam nur auf vier Einsätze. "Ich lebe in Reut und studiere in Landshut. Mir ist das alles einfach ein wenig zu viel geworden. In der kommenden Saison möchte ich wieder heimatnäher angreifen", erklärt Ramstetter, der sich von seiner Schulter-OP mittlerweile wieder erholt hat.

Sammy Ammari (am Ball) hat seinen Vertrag um eine weitere Saison verlängert. – Foto: Michael Buchholz