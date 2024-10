Versucht, die Entscheidung zu erzwingen

TuS Rheinland Dremmen – FC Germania Rurich 2:0 (0:0): Rurich war zu Beginn die überlegene Mannschaft und hatte in den ersten Minuten auch einige gute Halbchancen. Anschließend kontrollierte Dremmen das Spiel und hatte durch Simon Hohnen die beste Möglichkeit der ersten Hälfte. Nach einer kurz ausgeführten Ecke erzielte Luca Iacoi (51.) per Fernschuss die Führung. Rurich kontrollierte in der Folge das Spiel, kam aber kaum zu Möglichkeiten. Dremmen hatte gute Kontermöglichkeiten und nutzte eine davon, als Simon Hohnen für Sascha Schopphoven (73.) das 2:0 erzielte. Nach dem zweiten Treffer brachte Dremmen den Sieg sicher über die Zeit und sicherte sich so die Tabellenführung.

SG Union Würm-Lindern – SV Niersquelle Kuckum 2:1 (1:1): Das Spitzenspiel war ein ausgeglichenes umkämpftes Match, in dem Würm-Lindern den besseren Start hatte. Tim Janes (16.) brachte die Gastgeber in Führung, doch Kuckum ließ sich davon nicht aus dem Konzept bringen und schlug vor dem Wechsel zurück. Benedict Krüger ((36.) traf per Foulelfmeter. Im zweiten Durchgang versuchten beide Mannschaften, die Entscheidung zu erzwingen. Lange Zeit sah es nach einem Remis aus. Doch Würm-Lindern ging nach einem verlängerten Einwurf durch Michael Thevis (82.) in Führung. Kuckum drängte noch einmal auf den Ausgleich, doch Würm-Lindern hatte dieses Mal das glücklichere Ende für sich.

SV Brachelen – SV SW Schwanenberg 3:0 (1:0): In einem zunächst ausgeglichenen Spiel fiel die Entscheidung schon in der 25. Minute. Brachelens Max Meuter ging allein auf Schwanenbergs Keeper Maximilian Ehlert zu, der den Brachelener per Notbremse stoppte. Da der Schiedsrichter abpfiff bevor der Ball die Torlinie überquerte, gab es folgerichtig die Rote Karte und Freistoß für Brachelen, den Jetlir Salihaj (29.) zur Führung nutzte. Schwanenberg verteidigte bis zur Pause ordentlich und ließ nicht mehr viel zu. Direkt nach dem Wechsel erhöhten Moritz Leuner (48.) und Salihaj (57.) auf 3:0. Mit dieser Führung im Rücken und einem Mann mehr kontrollierte man das Spiel, ließ den Ball laufen und brachte den Sieg sicher nach Hause.

TuS Germania Kückhoven – SV Roland Millich 1:1 (0:1): Schon in den vergangenen Wochen zeigte sich Kückhoven stark verbessert und war immer wieder dran am ersten Punktgewinn. Gegen Millich misslang der Start vollständig. Yannick Wersich (2.) traf nach Ecke von Jan Schaper zum 1:0 für Millich. Doch das junge Kückhovener Team rappelte sich schnell auf und schaffte es, den Millichern Paroli zu bieten. Die Gäste waren zwar das spielerisch bessere Team, doch mit viel Leidenschaft hielt Kückhoven die Partie offen und schaffte kurz nach der Pause den Ausgleich durch Tymur Voronin (51.). Millich versuchte in der Folge das Spiel wieder an sich zu reißen, doch Kückhoven hielt am Ende einen Punkt fest.

Dynamo Erkelenz – FC Eintracht Kempen 3:0 (2:0): Dynamo zeigte eine stabile und souveräne Vorstellung. In der Defensive hatte man die gefährliche Offensive der Kempener gut im Griff, nach vorne betrieb man viel Aufwand und kam immer wieder zu gefährlichen Aktionen. Mit dem überragend aufspielenden Alexander Bechthold hatte man auch den entscheidenden Mann des Spiels in den Reihen. Mit einem Doppelschlag in der 19. und 23. Minute stellte er schon vor dem Wechsel die Zeichen auf Sieg für die Erkelenzer, und mit dem 3:0 in der 55. Minute entschied er auch das Spiel. Kurz vor dem Wechsel wurde Bechthold dann gefoult, sah wegen Nachtretens die Rote Karte (85.) und wird seiner Mannschaft damit in den nächsten Wochen fehlen.

SC Selfkant – FC Union Schafhausen II 3:2 (1:1): Nach drei Niederlagen in Folge wollte Selfkant wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Gegen Schafhausen entwickelte sich zunächst ein zähes Match, in dem es nur wenige Torchancen im ersten Durchgang gab. Michel Rekas (37.) gelang die Führung für Selfkant, doch Schafhausen schlug noch vor der Pause zurück und schaffte durch Paul Kohnen (45.) das 1:1. Nach dem Wechsel wurde Selfkant stärker und kam zu Chancen. Erneut Rekas (57.) und Jan Kaumanns (72.) per Foulelfmeter trafen zum 3:1. Man verpasste die Entscheidung, und in der Schlussphase drängte Schafhausen auf den Anschlusstreffer, der durch Robin Pillath (90.) auch fiel, aber der Ausgleich wollte in der Nachspielzeit nicht mehr gelingen.

SV Viktoria RW Waldenrath/Straeten – SV Breberen 2:1 (0:1): Im Abstiegsduell erwischte Breberen den besseren Start und ging durch Eric van Heel (10.) früh in Führung. Es entwickelte sich ein umkämpftes Spiel, in dem Waldenrath/Straeten kurz nach dem Wechsel zum Ausgleich durch Hendrik Beumers (46.) kam. Beide Seiten hatten ihre Möglichkeiten, doch zum Spielschluss hin sah es nach einem Remis aus. In der Nachspielzeit bekamen die Gastgeber einen Foulelfmeter zugesprochen, den Andre Halcour zum umjubelten Siegtreffer nutzte.

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de