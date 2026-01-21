Verstärkung für Vilzing: Paul Grauschopf kehrt zurück

Der mittlerweile 27-jährige Wahl-Regensburger und ehemalige Drittligaprofi der SpVgg Unterhaching hatte sich im Sommer vorübergehend verabschiedet, weil für Herbst und Winter ein längerer Auslandsaufenthalt geplant war. Bis zu seiner Abreise spielte Grauschopf noch bei seinem Heimatverein Mallersdorf in der niederbayerischen Kreisliga. Seit Januar ist er wieder zurück in Deutschland. Und seit dieser Woche auch schon wieder spielberechtigt für die Schwarzgelben. Vilzings ehemaliger Kapitän, der in den vergangenen zwei Spielzeiten 66 Regionalligaspiele für die DJK bestritt und dabei 20 Tore erzielte, wird zum Start in die Wintervorbereitung ins Mannschaftstraining seiner ehemaligen Kameraden einsteigen.



„Über die Personalie freuen wir uns natürlich sehr“, tut Abteilungsleiter Roland Dachauer kund. „Wir waren zu dem Thema Auslandsaufenthalt immer in offenem Austausch mit Paul und haben uns im Sommer auch so verabschiedet, dass wir bei einer Rückkehr nach Deutschland gern erster Ansprechpartner sein wollen. Umso schöner war es dann natürlich auch, dass es nicht wirklich Überzeugungsarbeit brauchte, dass Paul ab Frühjahr wieder bei uns angreift“, erklärt Dachauer weiter und fügt noch an: „Die Verstärkung tut uns richtig gut, denn die Langzeitverletzten machen zwar gute Fortschritte, an eine Rückkehr aufs Spielfeld ist aber dennoch nicht so schnell zu denken.“



Auch Vilzings Chefcoach Thorsten Kirschbaum nahm die Nachricht über den altbekannten Neuzugang wohlwollend zur Kenntnis. „Das ist natürlich ein Gewinn für uns alle. Mit seiner Persönlichkeit, seiner individuellen Qualität und seiner Art Fußball zu spielen ist Paul eine echte Bereicherung für uns. Wir freuen uns riesig darüber, dass er seine Reisen beendet hat, zurück in seine fußballerische Heimat gefunden hat und uns ab der Restrückrunde prima helfen wird“, gibt Kirschbaum zu Protokoll.



Grauschopf hat, wie der Klub informiert, bei den Schwarzgelben einen Vertrag bis 30.06.2027 unterschrieben und ist ab sofort spielberechtigt für die Huthgartenkicker.