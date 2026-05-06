Verstärkung für Eichstätt: Auch Jens Schüler kommt aus Nördlingen

Jens Schüler schließt sich dem VfB Eichstätt an. – Foto: Karlheinz Geiger

Der VfB Eichstätt ist auf dem Transfermarkt weiter sehr aktiv und kann den nächsten Neuzugang präsentieren. Vom Süd-Bayernligisten TSV Nördlingen kommt Jens Schüler ins Altmühltal. Nach Keeper Daniel Martin ist Schüler bereits der zweite Nördlinger, der nach Eichstätt kommt und den Sprung in die Regionalliga wagt.

"Zur kommenden Saison begrüßt der VfB Eichstätt mit Jens Schüler einen weiteren Neuzugang im Team. Der 27-jährige Defensivspieler aus Wassertrüdingen (Lkr. Ansbach, Anm.d.Red.) hat einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben. In den vergangenen vier Jahren war Schüler als Kapitän eine feste Stütze des TSV Nördlingen in der Bayernliga Süd. Wir heißen Jens herzlich willkommen und freuen uns auf die gemeinsame Zeit beim VfB Eichstätt. Herzlich willkommen in Eichstätt, Jens!", schreiben die Oberbayern in einer verschickten Pressemitteilung.

Eichstätts Sportlicher Leiter betont: „Mit Jens Schüler gewinnen wir einen großgewachsenen und erfahrenen Spieler, der uns weitere Optionen für die Defensive bietet. Er hat beim TSV Nördlingen als Kapitän bewiesen, dass er Verantwortung übernehmen kann, und wir freuen uns, dass er diese Erfahrung bei uns in Zukunft einbringen wird. Durch seine Jugendausbildung beim 1. FC Nürnberg und beim VfR Aalen sowie seinen Stationen im Herrenbereich in Rain am Lech und bei der SpVgg Ansbach bringt er zudem wertvolle Erfahrung aus verschiedenen spielstarken Ligen mit. Wir freuen uns, dass er es nochmal wissen will und sich mit uns gemeinsam in der Regionalliga beweisen möchte.“