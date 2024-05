Verrückte Partie!!!

Am Mai-Feiertag stand das Nachholspiel vom 14. Spieltag gegen die Mannen aus Schmogrow/Guhrow auf dem Programm. Ein echtes Derby. Und das bei bestem Wetter und so kamen 130 Zuschauer nach Kunersdorf. ZU sehen bekam man ein Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Im ersten Durchgang Fichte der klare Herr im eigenen Haus aber man geriet frühzeitig (11. Domhardt) per Konter und Abwehrschwäche in Rückstand. Fichte schüttelte sich kurz und arbeitete sich ran an den Ausgleich. In der 39. Minute war es dann endlich so weit. Nach einem Freistoß von Lehmann und einem groben Torwartpatzer (zu kurze Faustabwehr) versenkte Lukas Seifert den Ball aus 11m ins Tor. Weitere Möglichkeiten zur Kunersdorfer Führung waren bis zur Pause noch vorhanden. Der Gast immer wieder gefährlich durch Konter. Zur Pause Unentschieden und Fichte eigentlich mit breiter Brust. Aber mit Beginn von Hälfte zwei ein ganz anderes Bild. Fichte wie ausgewechselt. Nur noch „Langholz“ spielend und mehr als fahrlässig in den Zweikämpfen. In Minute 51 Fichtes Abwehr im Tiefschlaf als man Felix Schneider am langen Pfosten völlig ungedeckt einköpfen lies. Und nur 5 Minuten später ließ man Rattei gewähren und der per Sonntagsschuß (Schuss diagonal durch den Sechzehner über den Torwart in den Dreiangel am langen Pfosten) zum 3:1. Eigentlich war Fichte mausetot! Aber wie es im Fußball so ist genügt eine gute Aktion um wieder ins Spiel zu finden. 89. Minute - Philipp Seifert mogelt sich irgendwie durch die Schmogrower Reihen und versenkt zum Anschluss. Der Schiri zeigt dann noch 3 Minuten Nachspielzeit an. Letzte Aktion Schmogrow zu ungestüm im eigenen Sechzehner. Elfmeter für Fichte. Philipp Seifert tritt an - Gäste Torwart Lauck mit der Hand am Ball – aber zu scharf der Ball ist drin.

Danach war Schluss. Für Fichte der nächsten Punktgewinn im Tabellenkeller. Schmogrow war dicht am Dreier dran verspielte diesen aber in den letzten Minuten.