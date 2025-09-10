Verlosung beendet: Das ist der Gewinner der VIP-Tickets

Das ist der Gewinner: Kevin Nöthgen überzeugte mit seinem Jubel-Bild nach dem 5:2 in Zündorf und fährt mit zwei VIP-Tickets zum VfL Wolfsburg – 1. FC Köln.

Ausverkauft? Für ihn nicht! Unser WhatsApp-Gewinnspiel um 1×2 VIP-Tickets für das Bundesliga-Duell VfL Wolfsburg – 1. FC Köln (13. September, 15:30 Uhr) ist entschieden. Kevin Nöthgen, sportlicher Leiter der SpVg Rheindörfer Köln-Nord, hat mit seinem Jubel-Foto nach dem 5:2-Auswärtssieg bei Germania Zündorf das Losglück auf seiner Seite gehabt – herzlichen Glückwunsch!

Das Siegerbild: Die SpVg Rheindörfer bejubelt den 5:2-Sieg zu Gast bei Germania Zündorf. – Foto: SpVg Rheindörfer

Im VIP-Paket inklusive: reservierter Tischplatz im Hospitality-Bereich, beheizte Sitzplätze mit Top-Sicht sowie freie Auswahl bei Essen und Getränken.

Vielen Dank an alle Einsenderinnen und Einsender für eure starken Kabinen- und Spielfeld-Momente – eure Bilder haben gezeigt, wie viel Emotion im Amateurfußball am Mittelrhein steckt. Weiter mitfiebern lohnt sich: Das nächste Gewinnspiel kommt bestimmt!