Verliert Verlaat die Kapitänsbinde? „Müssen schauen, ob das auch weiterhin so passt“

München – „Das wird das Jahr der Löwen“, sagte Pressesprecher Rainer Kmeth grinsend und bezog sich nicht nur auf den Final-Einzug der „Three Lions“ bei der Fußball-EM . Kurz darauf betrat Argirios Giannikis die Terrassenlounge, auch er in bester Laune. Deutet man Gestik, Mimik und Auskünfte richtig, läuft alles nach Plan. In kleiner Medienrunde sprach der Trainer des TSV 1860 München über...

...den Stand in der Vorbereitung: „Wir haben ein Trainingslager hinter uns – und die ersten drei Testspiele. Bis jetzt macht es die Mannschaft ordentlich, lernt dazu. Ich glaube, es wird auch ersichtlich, was wir spielen wollen. Jede Einheit tut gut. Man darf aber auch nicht vergessen: Sechs Wochen sind keine Vorbereitung auf die Saison, sondern auf den ersten Spieltag. Die Entwicklungsprozesse laufen ja während der Runde weiter.“

...Rückkehrer Eliot Muteba, der mit Angola ein Regionalturnier in Afrika gewonnen hat: „Er hatte ein bisschen Jetlag, ist ja auch noch ein junger Kerl. Ab dem Nachmittag ist er wieder im Training dabei. Dann werden wir sehen, wie groß seine Brust angewachsen ist. Am Telefon war es schwer, seine Emotionen zu deuten, er ist ja ein Junge weniger Worte.“

Konkurrenzkampf bei den Löwen: Bleibt Verlaat Kapitän?

...den neuen Konkurrenzkampf: „Wir haben darauf geachtet, dass die Kaderstruktur ausgeglichen ist – und wir verschiedene Spielertypen für die einzelnen Positionen haben. Auch in der neuen Saison gilt bei uns das Leistungsprinzip.“

...den amtierenden Kapitän Jesper Verlaat: „Noch sind wir in der Findungsphase, was die Hierarchien in der neuen Mannschaft betrifft. Bis zum Ende der Vorbereitung werden wir sehen, wer sich für Führungsaufgaben hervorhebt. Ich werde alle Eindrücke auf mich wirken lassen, und dann entscheide ich, ob der Kapitän gewählt wird oder ich ihn bestimme. Ich habe beides schon gemacht. Grundsätzlich sind wir zufrieden mit Jesper Verlaat, aber eine neue Mannschaftsstruktur bringt neue Dynamiken hervor, und dann müssen wir schauen, ob das auch weiterhin so passt.“

Kaderplanung beim TSV 1860 München noch nicht abgeschlossen

...die letzten offenen Transfers: „Je schneller der Kader komplett ist, desto besser. Glücklicherweise hatten wir den Großteil recht früh zusammen. Da wurde richtig gut gearbeitet. Jetzt wäre es wünschenswert, dass auch die letzten offenen Fragen schnellstmöglich geklärt werden. Wir haben jetzt 20 Feldspieler – mit 22 plus drei Torhütern hätten wir am Ende eine gute Kadergröße.“

...weitere mögliche Abgänge: „Ich glaube nicht, dass da noch was passiert.“

...die drei NLZ-Talente Leone, Kiefersauer und Gevorgyan, die in Windischgarsten reingeschnuppert haben: „Sie dürfen gerne wiederkommen, wenn’s passt.“

...das Saisonziel: „Ich glaube, es wird wie jedes Jahr eine sehr ausgeglichene, umkämpfte Liga. Dass wir eine bessere Saison spielen wollen als letztes Jahr, ist klar; selbstredend ist das so. Letztlich geht es aber nicht darum, dass wir mit Worten auf uns aufmerksam machen, sondern mit Leistungen auf dem Platz.“