Verlässt auch Conor Tönnies Fortuna Düsseldorf? 2025 wechselt Conor Tönnies mit viel Vorschusslorbeeren von der SpVg Schonnebeck zu Fortuna Düsseldorf. Ein Jahr später ist es möglich, dass das Top-Talent den Klub wieder verlässt, Interesse aus der Regionalliga soll es geben. von André Nückel · Heute, 12:53 Uhr · 0 Leser

Hat in der U23 nicht wirklich viel Spielzeit erhalten: Conor Tönnies. – Foto: IMAGO IMAGES

Mit der Empfehlung von 25 Toren und zehn Vorlagen wechselte Conor Tönnies vor einem guten Jahr von der SpVg Schonnebeck zur U23 von Fortuna Düsseldorf. Das Top-Talent der Oberliga Niederrhein verletzte sich in der Vorbereitung, kam aber zeitig wieder zurück. Nicht nur wegen seiner Einsatzzeit ist unklar, wie es bei ihm weitergeht.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Gemeinsam mit Arne Wessels, der den Schritt zu Borussia Dortmund wagte, zählte Tönnies 2024/25 zu den spannendsten Spielern der Oberliga Niederrhein. In einer FuPa-Umfrage gaben gleich mehrere Trainer an, den Sohn von Schonnebeck-Coach Dirk Tönnies gerne in ihrem Team zu haben. Der Wechsel in die Regionalliga West war entsprechend logisch, die Einsatzzeit dagegen überraschend: In nur 14 Partien wurde der Offensivspieler eingewechselt - eine enttäuschende Bilanz. Dirk Tönnies: Zukunft von Conor ist ungewiss Aktuell ist fraglich, in welcher Form die Fortuna ihre U23 nach dem Zwangsabstieg in die Oberliga fortführt. Weil die Profis den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga verpassten und in der 3. Liga neu starten müssen, hat dieser Einschnitt möglicherweise auch Folgen für Tönnies, der eigentlich noch für eine weitere Saison unter Vertrag steht.

Fortuna II würde in der Oberliga auf Schonnebeck treffen, eine Rückkehr des Sohnes hat Dirk Tönnies im Gespräch mit der WAZ ausgeschlossen. Zu der Zukunft des hoch veranlagten Sprösslings sagt er: „Es ist ungewiss, ob er bei der Fortuna bleibt. Da muss nach dem Abstieg in die Oberliga noch einiges geklärt werden. Man hört viele Sachen, aber nichts Konkretes.“ Das Ziel sei weiterhin die Regionalliga, damit wäre ein Verbleib in Düsseldorf quasi ausgeschlossen. Tönnies führt aus: „Conor soll sich in der Regionalliga beweisen. Er will auch unbedingt in der Regionalliga bleiben. Wir glauben, dass er das Potenzial dafür hat, um ähnliche Leistungen zu zeigen wie in der Oberliga und den nächsten Schritt zu machen.“ Es soll Anfragen aus der Regional- und Oberliga geben.