Verlängerungen und Transfer in der Kreisliga

– Foto: Joachim Koschler

SC Altbach

Der SC Altbach treibt seine Planungen für die kommende Saison in der Kreisliga A1 Neckar/Fils weiter voran und kann zwei weitere wichtige Zusagen vermelden. Ercem Salman und Abdelhadi Alhasan bleiben dem Verein erhalten und stehen damit auch künftig für Tempo, Flexibilität und Verlässlichkeit auf den Außenbahnen.

Ercem Salman geht in seine vierte Saison beim SCA und soll mit seiner Dynamik auf dem Flügel weiterhin für Zug zum Tor und frische Impulse sorgen. Abdelhadi Alhasan startet in seine dritte Spielzeit in Altbach und bleibt durch seine vielseitige Einsetzbarkeit defensiv wie offensiv eine wertvolle Option. Für den SC Altbach ist diese doppelte Verlängerung deshalb mehr als bloße Kaderpflege – sie steht für Kontinuität auf Positionen, die im modernen Spiel besonderes Gewicht haben.