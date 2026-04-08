Verlängerungen und Transfer in der Kreisliga

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der SC Altbach treibt seine Planungen für die kommende Saison in der Kreisliga A1 Neckar/Fils weiter voran und kann zwei weitere wichtige Zusagen vermelden. Ercem Salman und Abdelhadi Alhasan bleiben dem Verein erhalten und stehen damit auch künftig für Tempo, Flexibilität und Verlässlichkeit auf den Außenbahnen.
Ercem Salman geht in seine vierte Saison beim SCA und soll mit seiner Dynamik auf dem Flügel weiterhin für Zug zum Tor und frische Impulse sorgen. Abdelhadi Alhasan startet in seine dritte Spielzeit in Altbach und bleibt durch seine vielseitige Einsetzbarkeit defensiv wie offensiv eine wertvolle Option. Für den SC Altbach ist diese doppelte Verlängerung deshalb mehr als bloße Kaderpflege – sie steht für Kontinuität auf Positionen, die im modernen Spiel besonderes Gewicht haben.
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Die Spvgg Bissingen hat in der Kreisliga A3 Enz/Murr eine weitere wichtige Personalie für die kommende Saison geklärt. Anton Blank bleibt am Jahnsportplatz und setzt damit seinen Weg bei der Sportvereinigung fort. Für den Verein ist das eine Zusage mit besonderem Gewicht, weil der Offensivspieler längst zu den prägenden Figuren der Mannschaft zählt.
Auf der Außenbahn gehört Anton Blank zu den auffälligsten Akteuren des Teams. Mit Tempo, Durchschlagskraft und Torgefahr hat er sich als Stammspieler und Leistungsträger etabliert. Die Bilanz dieser Saison unterstreicht das eindrucksvoll: Zehn Tore und zwei Vorlagen machen seinen Einfluss auf das Offensivspiel sichtbar. Für die Spvgg Bissingen bedeutet seine Verlängerung deshalb nicht nur Kontinuität, sondern auch die Gewissheit, einen entscheidenden Faktor für den Angriff weiter in den eigenen Reihen zu haben.
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