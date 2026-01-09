Verlängerungen in der Region und auch ein Wechsel

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Unser Nummer 66 bleibt! Felix Dömel sorgt auch in der Saison 2026/27 weiterhin im Zentrum für Stabilität!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

TSV Merklingen II

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Neuer Transfer für unsere zweite Mannschaft.

- Justin Kalb

- 20 Jahre

- letzter Verein: SF Gechingen

- Offensiv flexibel

Sein Vater war Trainer und Spieler in Merklingen. Daher ist er nicht ganz fremd.

SV Waldhausen

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

SVW TÄTIGT ERSTEN ABSCHLUSS IM JUBILÄUMSJAHR

Liebe SVW-Fans,

Das Jubiläumsjahr des SVW beginnt direkt mit tollen Nachrichten

Unsere Nummer 2️9️ - JOEY AGATHANGELIDIS - hat seinen Vertrag beim SVW für die kommende Saison bestätigt und wird weiterhin in den Farben des SVW auf das Spielfeld auflaufen, Damit sichert sich der SVW ein weiteres Puzzlestück für den Landesliga-Kader 2026/2027 und hat mehr und mehr Gewissheit für die kommende Runde, Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen in den Verein und freuen uns sehr, dass der gemeinsame Weg beim SVW weitergeht. Natürlich halten wir euch auf dem Laufenden bezüglich der weiteren Gespräche und Planungen.

SF Salzstetten

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Quartett verlängert:

Driton Sadriu hat seinen Vertrag verlängert und wird auch in der kommenden Saison für die SFS auf Torejagd gehen. Mit seiner Verlängerung setzen die Sportfreunde auf Kontinuität in der Offensive. Der Spieler selbst zeigte sich erfreut über das Vertrauen und betonte, dass er seine sportlichen Ziele weiterhin mit dem Team erreichen möchte.

Ralf Wuzik, Vize-Kapitän und erfahrener Führungsspieler hat seinen Vertrag bei den Sportfreunden ebenfalls verlängert. Mit seiner Präsenz auf dem Platz und kameradschaftlichen Art wird er auch in der kommenden Saison ein wichtiger Anker für die Mannschaft sein.

Ataulah Kacar überzeugt nicht nur durch kompromisslose Zweikampfführung, sondern auch durch seine spielerische Klasse im Aufbauspiel. Mit der Verlängerung sichert sich der Verein weiterhin einen wichtigen Leistungsträger in der Defensive.

Sinan Burhan, auf der 10 mit der 10. Mit seinem feinen Gespür für Räume, seiner Kreativität und seiner technischen Stärke bleibt er ein weiteres Jahr wichtiger Impulsgeber im Angriffsspiel.

Wir freuen uns euch auch in der Saison 26/27 in unseren weiß/roten Farben auflaufen zu sehen.

