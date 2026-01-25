Verl will zurück an die Spitze, Rostock und Osnabrück sind gefordert

Der Sonntag in der 3. Liga könnte für die Tabellenkonstellation nach dem 21. Spieltag eine spannende Rolle spielen. Besonders beim Hinblick auf die Spitzengruppe deutet sich allmählich eine Kluft zum weiteren Feld an. Demnach hat der VfL Osnabrück auf Platz sechs derzeit einen Vier-Punkte-Vorsprung auf die am Vortag sieglose TSG Hoffenheim II.

Sollte der VfL sein Heimspiel gegen 1860 München gewinnen, würde sich der Abstand des Führungs-Sextetts weiter vergrößern. Gleiches gilt auch für das Spiel des F.C. Hansa Rostock, der beim SV Waldhof Mannheim gastiert.

Am Abend könnte schließlich der SC Verl die Tabellenführung wieder vom MSV Duisburg übernehmen. Mit dem SV Wehen Wiesbaden steht jedoch ein anspruchsvoller Gegner vor der Brust. Die Hessener scheinen mehr und mehr ihren Rhythmus gefunden zu haben, gewannen dabei vier der vergangenen fünf Ligaspiele.