 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
Verl könnte Cottbus und Duisburg mit einem Sieg wieder überflügeln.
Verl könnte Cottbus und Duisburg mit einem Sieg wieder überflügeln. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Verl will zurück an die Spitze, Rostock und Osnabrück sind gefordert

3. Liga: Der VfL Osnabrück und der F.C. Hansa Rostock könnten sich am Sonntag weiter vom erweiterten Verfolgerfeld absetzen. Der SC Verl wiederum benötigt einen Dreier gegen den SV Wehen Wiesbaden, um die Tabellenspitze zurückzuerobern.

Verlinkte Inhalte

3. Liga
TSV 1860
F.C. Hansa
SV Wehen Wie
VfL Osnabrück

Der Sonntag in der 3. Liga könnte für die Tabellenkonstellation nach dem 21. Spieltag eine spannende Rolle spielen. Besonders beim Hinblick auf die Spitzengruppe deutet sich allmählich eine Kluft zum weiteren Feld an. Demnach hat der VfL Osnabrück auf Platz sechs derzeit einen Vier-Punkte-Vorsprung auf die am Vortag sieglose TSG Hoffenheim II.

Sollte der VfL sein Heimspiel gegen 1860 München gewinnen, würde sich der Abstand des Führungs-Sextetts weiter vergrößern. Gleiches gilt auch für das Spiel des F.C. Hansa Rostock, der beim SV Waldhof Mannheim gastiert.

Am Abend könnte schließlich der SC Verl die Tabellenführung wieder vom MSV Duisburg übernehmen. Mit dem SV Wehen Wiesbaden steht jedoch ein anspruchsvoller Gegner vor der Brust. Die Hessener scheinen mehr und mehr ihren Rhythmus gefunden zu haben, gewannen dabei vier der vergangenen fünf Ligaspiele.

>>> Hier geht es zur Tabelle der 3. Liga

>>> Zum WhatsApp-Kanal für die 3. Liga

____

Liveticker: SV Waldhof Mannheim - F.C. Hansa Rostock

Heute, 13:30 Uhr
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
13:30live

____

Liveticker: VfL Osnabrück - TSV 1860 München

Heute, 16:30 Uhr
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
16:30live

____

Liveticker: SV Wehen Wiesbaden - SC Verl

Heute, 19:30 Uhr
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
SC Verl
SC VerlSC Verl
19:30live

____

So geht es weiter

22. Spieltag
30.01.26 TSV Havelse - FC Erzgebirge Aue
31.01.26 1. FC Saarbrücken - VfL Osnabrück
31.01.26 Viktoria Köln - SV Waldhof Mannheim
31.01.26 FC Energie Cottbus - TSG 1899 Hoffenheim II
31.01.26 F.C. Hansa Rostock - FC Ingolstadt 04
31.01.26 TSV 1860 München - Alemannia Aachen
31.01.26 1. FC Schweinfurt 05 - SSV Jahn Regensburg
01.02.26 SSV Ulm 1846 Fußball - MSV Duisburg
01.02.26 SC Verl - VfB Stuttgart II
01.02.26 Rot-Weiss Essen - SV Wehen Wiesbaden

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

Aufrufe: 025.1.2026, 10:30 Uhr
Markus BeckerAutor