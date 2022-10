Veritas Spandau: mit Wut im Bauch und Ali Sinan Bezirksligist verlor nach Blamage die Tabellenführung, blickt aber optimistisch in die Zukunft.

Ein wenig stand Sascha Wernitz in den vergangenen beiden Wochen die Ratlosigkeit ins Gesicht geschrieben. Der Trainer des Spandauer FC Veritas hatte binnen kürzester Zeit Höhen und Tiefen durchlebt, wie es kaum nachzumachen ist. Über den Last-Minute-Klassenerhalt hatten wir bereits berichtet, doch in dieser Spielzeit zeigte sich die Mannschaft wie ausgewechselt. Wie Siege holte die Mannschaft, darunter auch gegen starke Konkurrenten wie den FSV Hansa, den TSV Lichtenberg oder im Derby gegen Blau-Weiß Spandau. Hier zeigte sich vor allem Sebastian Ghasemi-Nobakht mit elf Toren in Topform. Doch von dem furiosen Start ist schon zwei Wochen später nicht mehr viel übrig.