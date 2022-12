Verhaltensregeln beim Tickern - Es geht auch ohne Schiribeleidigungen ... dringende Bitte an alle Tickerer.

Leider müssen wir uns heute einmal mit einem unbequemen Thema an Euch wenden, auch wenn es natürlich nur einen Bruchteil und nicht alle Tickerer und betriebene Ticker betrifft:

In letzter Zeit häufen sich die Beschwerden hinsichtlich „spezieller“ Formulierungen in einigen FuPa-Tickern. Der geneigte Leser wird eventuell schon wissen, um was es hier geht. Formulierungen gegen den Schiedsrichter. Es ist ja nunmal nicht wegzudiskutieren, dass die Live-Ticker meistens von Vereinsanhängern oder Vereinsangehörigen betrieben werden. Das ist auch gut, richtig und wichtig und stellt das Prinzip der FuPa-Ticker dar; vom Fan, für den Fan.

Allerdings werden wir zu Beginn jeder Woche von Lesern und Betroffenen angeschrieben und auf Missstände hingewiesen. In den allermeisten Fällen geht es um Kritik an den Schiedsrichtern, welche objektiv keiner Tatsachenüberprüfung standhält. Sätze wie „Sie haben nur wegen dem Schiedsrichter verloren / Was pfeift der Blinde nun schon wieder / Wie kann man so schlecht sein und den Elfmeter nicht sehen“ haben im Ticker nichts zu suchen. Wir werden solche Kommentare – hier sind wir notfalls auch auf Hinweise angewiesen – bedingungslos löschen. Aber auch weitere Handhabe müssen wir uns (leider) explizit offen lassen, gerade wenn es immer und immer wieder geschieht. Bitte geht mit subjektiven „Behauptungen und Vorwürfen“ sparsam um; klar auch diese müssen ab und an sein, dürfen aber nicht zu heftigen Diskreditierungen führen. Schiedsrichter sind kein Freiwild, auch Ihnen stehen persönliche Rechte zu.

Gegen ein „für mich war es kein Elfmeter“ wird allerdings keiner was haben. Sollten sich Dritte (Schiedsricher etc.) im Ticker persönlich angegriffen fühlen, so bitten wir Sie, sich an folgende Mailadresse zu wenden liveticker@lsn.sarl (ab 15.01.2023 freigeschaltet). Der Fall wird dann zeitnah geprüft. Über andere Kanäle kann eine Kenntnisnahme nicht zugesichert werden, nutzt bitte bei Bedarf nur diese Mailadresse. Obwohl wir hoffen, das der Posteingangsordner diesbezüglich zukünftig leer bleibt. Die Mailadresse wird im Bedarfsfall auch auf der Internetseite der Luxembourg Sports Network SARL (www.lsn.sarl) abrufbar sein.

Nochmals aber hier die dringende Bitte: Geht fair miteinander um.

Vielen Dank.