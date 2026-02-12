Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Verfolgerduell in Rostock, MSV winkt Platz eins für eine Nacht
3. Liga: Unter den Top-Teams herrscht weiter ein enges Gedränge um die besten drei Platzierungen. Der MSV Duisburg könnte am Samstag aus eigener Kraft wieder die Tabellenführung übernehmen – für eine Nacht.
von Markus Becker · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Osnabrück hat mit Hansa Rostock eine komplizierte Aufgabe vor sich. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne
Im geordneten Ein-Punkt-Abstand ordnen sich derzeit die ersten sieben Mannschaften ein. Damit ist auch klar: Im Aufstiegskampf ist weiter alles komplett offen. Dem MSV Duisburg winkt nach dem Topspiel-Sieg gegen den SC Verl wieder der Sprung an die Tabellenspitze. Gewinnen die Zebras gegen den SV Wehen Wiesbaden, wäre ihnen der Platz an der Sonne zumindest für einen Tag nicht zu nehmen. Tabellenführer Energie Cottbus ist nämlich erst am Sonntag gegen den SV Waldhof Mannheim im Einsatz, könnte also nachziehen. Zuvor kommt es aber noch zum Verfolgerduell zwischen dem VfL Osnabrück und dem F.C. Hansa Rostock. Besonders die Kogge ist nicht wie gewünscht aus den Startlöchern gekommen.
Mit Blick aufs Tabellenende ist eine baldige Erfolgsserie des 1. FC Schweinfurt alternativlos, um zumindest noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt am Leben zu erhalten. Der stark ins neue Jahr gestartete FC Ingolstadt ist dafür jedoch kein besonders dankbarer Gegner. Viele Augenpaare richten sich auch auf den 1. FC Saarbrücken, der in sein erstes Spiel mit Neu-Coach Agririos Giannikis geht. Gegen den VfB Stuttgart II hoffen die Saarländer auf ein lang ersehntes Erfolgserlebnis.
