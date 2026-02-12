 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

Verfolgerduell in Rostock, MSV winkt Platz eins für eine Nacht

3. Liga: Unter den Top-Teams herrscht weiter ein enges Gedränge um die besten drei Platzierungen. Der MSV Duisburg könnte am Samstag aus eigener Kraft wieder die Tabellenführung übernehmen – für eine Nacht.

von Markus Becker · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Osnabrück hat mit Hansa Rostock eine komplizierte Aufgabe vor sich.
Osnabrück hat mit Hansa Rostock eine komplizierte Aufgabe vor sich. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Verlinkte Inhalte

3. Liga
SSV Jahn
SSV Ulm
Ingolstadt
VfB Stuttg. II

Im geordneten Ein-Punkt-Abstand ordnen sich derzeit die ersten sieben Mannschaften ein. Damit ist auch klar: Im Aufstiegskampf ist weiter alles komplett offen. Dem MSV Duisburg winkt nach dem Topspiel-Sieg gegen den SC Verl wieder der Sprung an die Tabellenspitze. Gewinnen die Zebras gegen den SV Wehen Wiesbaden, wäre ihnen der Platz an der Sonne zumindest für einen Tag nicht zu nehmen. Tabellenführer Energie Cottbus ist nämlich erst am Sonntag gegen den SV Waldhof Mannheim im Einsatz, könnte also nachziehen. Zuvor kommt es aber noch zum Verfolgerduell zwischen dem VfL Osnabrück und dem F.C. Hansa Rostock. Besonders die Kogge ist nicht wie gewünscht aus den Startlöchern gekommen.

Mit Blick aufs Tabellenende ist eine baldige Erfolgsserie des 1. FC Schweinfurt alternativlos, um zumindest noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt am Leben zu erhalten. Der stark ins neue Jahr gestartete FC Ingolstadt ist dafür jedoch kein besonders dankbarer Gegner. Viele Augenpaare richten sich auch auf den 1. FC Saarbrücken, der in sein erstes Spiel mit Neu-Coach Agririos Giannikis geht. Gegen den VfB Stuttgart II hoffen die Saarländer auf ein lang ersehntes Erfolgserlebnis.

>>> Hier geht es zur Tabelle der 3. Liga

>>> Zum WhatsApp-Kanal für die 3. Liga

____

Liveticker: Viktoria Köln - FC Erzgebirge Aue

Morgen, 19:00 Uhr
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
19:00

____

Liveticker: 1. FC Saarbrücken - VfB Stuttgart II

Sa., 14.02.2026, 14:00 Uhr
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
14:00

____

Liveticker: F.C. Hansa Rostock - VfL Osnabrück

Sa., 14.02.2026, 14:00 Uhr
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
14:00live

____

Liveticker: SV Wehen Wiesbaden - MSV Duisburg

Sa., 14.02.2026, 14:00 Uhr
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
14:00live

____

Liveticker: TSV Havelse - TSV 1860 München

Sa., 14.02.2026, 14:00 Uhr
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
14:00live

____

Liveticker: SC Verl - TSG Hoffenheim II

Sa., 14.02.2026, 14:00 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
14:00

____

Liveticker: Rot-Weiss Essen - SSV Jahn Regensburg

Sa., 14.02.2026, 16:30 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
16:30live

____

Liveticker: FC Energie Cottbus - SV Waldhof Mannheim

So., 15.02.2026, 13:30 Uhr
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
13:30live

____

Liveticker: SSV Ulm - Alemannia Aachen

So., 15.02.2026, 16:30 Uhr
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
16:30live

____

Liveticker: 1. FC Schweinfurt- FC Ingolstadt

So., 15.02.2026, 19:30 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
19:30

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: