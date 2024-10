Verfolgerduell im "Aicher Stadion" - Freudenberg kommt

Das späte 5:4 beim "Tag des offenen Tores" war für die Mannen von Sven Seitz goldwert, einmal hat es einen weiteren Dreier und zum Zweiten den "Platz an der Sonne" beschert. Dass man Weihnachten nun auf dem Ligathron feiern will, ist das nächste Etappenziel, somit stellt sich die Frage nicht, ob man den abstiegsgefährdeten Gast in die Knie zwingen möchte. Der reist völlig ohne Druck an, das Motto lautet "wir haben eigentlich keine Chance, lass sie uns nutzen".

"Am Sonntag geht es zum Spitzenreiter. Die Rollen sind klar verteilt. Um etwas Zählbares zu holen, brauchen wir die gleiche Leistung wie am vergangenen Sonntag und natürlich eine Portion Glück. Wir können in diesem Spiel befreit auflaufen und haben im Endeffekt nichts zu verlieren", sagt Gästespielertrainer Marius Ehrnsperger.

"Uns steht ein schwieriges und wichtiges Spiel in Kohlberg bevor. Der Gegner hat zuletzt gute Ergebnisse erzielt und eifrig gepunktet. Wir wollen nach der unglücklichen Niederlage gegen Upo wieder in die Spur kommen und punkten", so Gästetrainer Stephan Schmeller

"Nach zuletzt sechs wichtigen Punkten mit den Siegen gegen Schmidmühlen und in Hahnbach wollen wir zu Hause unbedingt nachlegen. Dazu müssen unbedingt wieder ans Limit gehen in diesem ⁠unheimlich wichtigen Spiel, um uns weiter ein bisschen Luft zu verschaffen im Abstiegskampf. Jonas Thiede kehrt in Kader zurück, der Einsatz von Jonas Fischer hingegen ist fraglich", sagt SVK-Coach Philipp Siegert.

Zwei Siege in Folge haben beim SVK nicht nur dem Punktekonto, sondern auch dem Selbstbewußtsein gut getan. Der erarbeitete Schwung soll nun auch gegen den nur einen Punkt mehr auf dem Konto habenden Gast auf den Platz gebracht werden. Der FCE hat wohl zuletzt gegen Upo quasi in letzter Sekunde verloren, das Gezeigte macht allerdings Mut, in Kohlberg nicht ohne Zählbares den Platz verlassen zu müssen. Fakt ist, es werden im Match der 11 gegen die 10 wichtige Punkte im Kampf ums Dasein vergeben.

"Wir wurden in Raigering für unseren ordentlichen Auftritt nicht belohnt und unsere individuellen Fehler sind leider eiskalt bestraft worden", so resümierte Schmidmühlens Coach Alex Greger den letzten Spieltag. Er ist sich sicher, wenn man eine ähnliche Leistung wie letzte Woche auf den Platz bringt, dann wird man ein positives Ergebnis erzielen. Im Hinspiel siegte Schmidmühlen glücklich mit 4:1. Auch dieses Ergebnis täuschte über die tatsächliche Platzüberlegenheit hinweg. Bei den Gästen ist Simon Heller der beste Torschütze. Er spielte einige Spielzeiten mit seinem Bruder Max in Schmidmühlen und kennt daher das Team bestens. Der Gastgeber benötigt unbedingt die drei Punkte, um nicht in das letzte Tabellendrittel abzurutschen. Hahnbach II will aber unbedingt in der zweiten Kreisligasaison die Klasse halten. (Quelle: Vorschau Peter Fochtner, SVS)

Die Gäste sind fest gewillt, mit möglichst viel Zählbarem Im Gepäck aus dem Vilstal nach Hause zu fahren, die Wende einzuleiten und damit womöglich eine Aufholjagd zu starten. Wie es geht, hat man ja in der letzten Saison gezeigt. "Uns steht ein schwieriges Auswärtsspiel bevor, in dem wir unbedingt etwas mitnehmen wollen, um endlich den Turnaround zu schaffen. Dafür brauchen wir aber eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber letzter Woche und müssen mit Mut an die Aufgabe herangehen", sagt SVH-Spielertrainer Christian Gäck.