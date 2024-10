Verfolgerduell beim Angstgegner

Der direkte Vergleich spricht eine klare Sprache. Seit neun Partien konnte der FC-Astoria Walldorf nicht mehr gegen den TSV Steinbach Haiger gewinnen. Am Samstag steigt das diesjährige Gastspiel, das gleichzeitig ein Verfolgerduell ist, bei den Mittelhessen (Anpfiff, 14 Uhr).

"Die Fahrten nach Steinbach hatten meist ein freudiges Ende parat", sagt Matthias Born in Erinnerung an zwei Auswärtssiege (2016 und ´19), die jeweils den Klassenerhalt bedeuteten. 2019 gab es aber auch den letzten Sieg gegen Steinbach. "Na dann wird es mal wieder Zeit", meint der FCA-Trainer.

Heuer ist Walldorf Sechster und der TSV Fünfter, es geht folglich um eine Platzierung in der erweiterten Spitzengruppe. Aller Voraussicht nach stehen zwei Änderungen in der Walldorfer Startelf an. Maximilian Waack ist nach abgesessener Rotsperre wieder einsatzberechtigt. "Er wird auch spielen", verrät Born. Noch offen ist die Besetzung des Linksverteidigers. Lennart Grimmer hat sich vor Wochenfrist beim 1:1 gegen Göppingen einen Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkel zugezogen und wird vier Wochen ausfallen. Als Ersatz stehen Ken Hauser und Andre Sirianni bereit.