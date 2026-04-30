Verfolgerduell bei Burgaltendorf, RWE braucht Reaktion gegen 06/07

Auch nach der Pleite im Spitzenspiel ist der Vorsprung von Rot-Weiss Essen auf dem Aufstiegsrelegationsplatz weiter ordentlich. Gegen die SpVgg Sterkrade 06/07 sollte die Profi-Reserve schnellstmöglich wieder in Fahrt kommen, andernfalls könnte es noch einmal eng werden. Denn nicht nur Sterkrade selbst hofft noch auf einen Ausrutscher von oben. Mit dem SV Burgaltendorf und dem VfB Frohnhausen treffen sich zwei Verfolger sogar direkt.
Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: Zur Tabelle
31. Spieltag
08.05.26 TuSEM Essen 1926 - DJK Arminia Klosterhardt
08.05.26 Spvgg Sterkrade-Nord - Fortuna Bottrop
10.05.26 VfB Frohnhausen - Vogelheimer SV
10.05.26 SpVgg Steele - SuS Haarzopf
10.05.26 Fatihspor Essen 2001 - SpVgg Sterkrade 06/07
10.05.26 Sportfreunde Königshardt - SV Burgaltendorf
10.05.26 Heisinger SV - Dostlukspor Bottrop
10.05.26 FC Blau-Gelb Überruhr - DJK Arminia Lirich 1920
10.05.26 Rot-Weiss Essen II - Sportfreunde Niederwenigern II
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