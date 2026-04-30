 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Verfolgerduell bei Burgaltendorf, RWE braucht Reaktion gegen 06/07

Bezirksliga, Gruppe 6: Die DJK Arminia Klosterhardt kann Fatihspor Essen weiter in Richtung Kreisliga drücken. Rot-Weiss Essen II hat nach dem Spitzenspiel ein weiteres Top-Team vor der Brust.

von Markus Becker · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Der SV Burgaltendorf spielt gegen den punktgleichen VfB Frohnhausen.
Der SV Burgaltendorf spielt gegen den punktgleichen VfB Frohnhausen. – Foto: Markus Becker

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Bezirksliga 6
Arm. Kloster
BG Überruhr
SpVgg Steele
Niederwenig. II

Auch nach der Pleite im Spitzenspiel ist der Vorsprung von Rot-Weiss Essen auf dem Aufstiegsrelegationsplatz weiter ordentlich. Gegen die SpVgg Sterkrade 06/07 sollte die Profi-Reserve schnellstmöglich wieder in Fahrt kommen, andernfalls könnte es noch einmal eng werden. Denn nicht nur Sterkrade selbst hofft noch auf einen Ausrutscher von oben. Mit dem SV Burgaltendorf und dem VfB Frohnhausen treffen sich zwei Verfolger sogar direkt.

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So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
15:30live

So., 03.05.2026, 14:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
14:00

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
15:00live

So., 03.05.2026, 15:15 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
15:15

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
15:30

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
15:30

So., 03.05.2026, 12:15 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
12:15live

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
15:00

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
15:30

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: Zur Tabelle

So geht es weiter

31. Spieltag
08.05.26 TuSEM Essen 1926 - DJK Arminia Klosterhardt
08.05.26 Spvgg Sterkrade-Nord - Fortuna Bottrop
10.05.26 VfB Frohnhausen - Vogelheimer SV
10.05.26 SpVgg Steele - SuS Haarzopf
10.05.26 Fatihspor Essen 2001 - SpVgg Sterkrade 06/07
10.05.26 Sportfreunde Königshardt - SV Burgaltendorf
10.05.26 Heisinger SV - Dostlukspor Bottrop
10.05.26 FC Blau-Gelb Überruhr - DJK Arminia Lirich 1920
10.05.26 Rot-Weiss Essen II - Sportfreunde Niederwenigern II

Hier geht es zum Spielplan

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