Verfolgerduell bei Burgaltendorf, RWE braucht Reaktion gegen 06/07

Der SV Burgaltendorf spielt gegen den punktgleichen VfB Frohnhausen. – Foto: Markus Becker

Auch nach der Pleite im Spitzenspiel ist der Vorsprung von Rot-Weiss Essen auf dem Aufstiegsrelegationsplatz weiter ordentlich. Gegen die SpVgg Sterkrade 06/07 sollte die Profi-Reserve schnellstmöglich wieder in Fahrt kommen, andernfalls könnte es noch einmal eng werden. Denn nicht nur Sterkrade selbst hofft noch auf einen Ausrutscher von oben. Mit dem SV Burgaltendorf und dem VfB Frohnhausen treffen sich zwei Verfolger sogar direkt.