Verdienter Auswärtsdreier

An diesem Wochenende musste die SG Buna A-Jugend zu dem fünftplatzierten Freyburg fahren.

Nach der ersten Saisonniederlage im letzten Spiel sollte nun ein Sieg her damit man den Anschluss an die Spitze nicht verliert.

Trotz zahlreicher Umstellungen im Vergleich zum letzten Spiel, spielte man hochkonzentriert und ließ den Gegner nicht ins Spiel kommen.

Durch viele Flanken von außen kam man um ein oder andere mal zu guten Chancen: eine davon konnte dann Felix Sieb in der 5. Minute verwerten. Er konnte aus kurzer Distanz einlochen. Nur fünfzehn Minuten später konnte Jan Schumann, nach einem tollen Freistoß von Mike Volkhardt, per Kopf auf 2:0 erhöhen. Mit dieser Führung spielte man nun voll frei auf und ließ dem Gegner gar keine Chance mehr.

Jedoch gelang mal wieder kein weiterer Treffer bis zur Halbzeit.

Nach der Halbzeit spielte man dann genauso konzentriert weiter und setzte den Gegner weiter unter Druck.

In der 60. Minute vergab dann Tom Wachsmann einen Foulelfmeter und setzte diesen an den Pfosten. Erst in der 85. Minute konnte man dann nochmal den Vorsprung ausbauen. Christoph Zorn erzielte durch einen schönen Freistoß aus 20 Meter ins obere Eck das 3:0.

Durch das beste Saisonspiel konnte man den Kontakt zur Spitze halten. Lediglich die Chancenverwertung war mal wieder etwas dürftig.