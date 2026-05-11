Verdiente ETB-Niederlage in Dingden

Für den ETB gab es eine klare Niederlage. – Foto: Arno Wirths

Nach zuletzt fünf Auswärtssiegen in Folge musste der ETB Schwarz-Weiß Essen am Sonntag eine empfindliche Niederlage in der Fremde einstecken: Beim gastgebenden SV Blau-Weiß Dingden verloren die Schwarz-Weißen verdient mit 0:3 (0:0). Durch die Niederlage rutschte das Team vom Uhlenkrug auf den achten Tabellenplatz in der Oberliga Niederrhein ab. Nächsten Sonntag steht für die „Schwatten“ das Stadtderby gegen die SpVg Schonnebeck an. Um 15 Uhr ist dann Derbytime am Uhlenkrug.

Bis zur 11. Spielminute tat sich nichts vor beiden Toren, dann hatten die Gastgeber die erste gute Chance der Partie: Nach einem Eckball kam Matties Volmering aus fünf Metern frei zum Kopfball, aber das runde Leder flog knapp am rechten Pfosten vorbei. Die erste gefährliche Tormöglichkeit für die Schwarz-Weißen in den chancenarmen ersten 45 Minuten gab es erst kurz vor der Halbzeitpause: Luca Pinke versuchte es aus 15 Metern mit dem Außenrist, aber sein Schuss strich knapp am rechten Pfosten vorbei (45. +2).

Kurz nach dem Seitenwechsel gab es dann direkt wieder eine gute Torchance für die Essener: Nach einem schönen Alleingang von der Mittellinie fand Elefterios Theocharis aber aus 14 Metern seinen Meister in Blau-Weiß-Keeper Johannes Buers (48.). In der 60. Minute gingen dann aber die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Nach einem langen Ball von der rechten Seite stand Michael Leyking völlig frei vor dem ETB-Tor und traf per Direktabnahme aus sechs Metern unhaltbar in die Maschen. 140 Sekunden später war dann der Doppelschlag für die Hausherren perfekt: Nach einem Konter konnte ETB-Torsteher Phil Lenuweit erst noch klasse parieren, doch SV-Angreifer Moritz Osthoff stand dann goldrichtig und konnte aus fünf Metern zum 2:0 ins leere Tor abstauben (63.). Sechs Minuten vor dem Spielende hatte der eingewechselte Joshua Kapenda die gute Möglichkeit zum Anschlusstreffer, aber sein Kopfball aus fünf Metern – nach einem Eckball von Lukas Korytowski – klatschte nur gegen den linken Pfosten (84.). In der Nachspielzeit fiel dann sogar noch das 3:0 für die Blau-Weißen: Nach einem Konter traf David Hulshorst mit einem unhaltbaren Flachschuss in die linke Ecke zum Endstand (90. +2).

"Es kam heute zu wenig von uns"

Christian Dorda (ETB SW Essen): „Wir haben es in den ersten 20 Minuten fußballerisch nicht schlecht gemacht. Das war auch mit Ball in Ordnung, obwohl Dingden nach einer Standardsituation eine hundertprozentige Chance hatte. In der ersten Halbzeit haben wir phasenweise nicht gut verteidigt und Dingden hätte auch in Führung gehen können, obwohl wir überwiegend Ballbesitz hatten. Im zweiten Durchgang hatten wir uns einiges vorgenommen und hatten dann auch direkt eine gute Phase. Wir bekommen dann mit dem 0:1 einen Nackenschlag und direkt danach kriegen wir auch noch das zweite Gegentor. Wir hatten ein, zwei Möglichkeiten den Anschlusstreffer zu machen, doch Dingden hat dann zum Schluss sogar noch das dritte Tor erzielt. Alles in allem war das eine verdiente Niederlage. Es kam heute zu wenig von uns. Es war zu wenig Leidenschaft, Engagement und Willen das Tor zu verteidigen, zu sehen. Für mich war es schlimm, dass wir heute so wenig Feuer hatten. Dingden war besser und hat absolut verdient gewonnen.“