Verden verliert erstes Testspiel unter Reiners

Der FC Verden 04 startete mir einem neuen Trainerteam in die Vorbereitung auf die Rückserie. Am heutigen Sonntag absolvierte er sein erstes Vorbereitungsspiel gegen die schon etwas besser in Fahrt gekommene SV Hemelingen.

Der ambitionierte Bremen-Ligist sollte nämlich eigentlich bereist am vergangenen Wochenende bei der U21 des niederländischen Erstligisten Zwolle antreten. Die Schneefälle machten den Test zunichte. Dennoch wussten die Gäste auf dem Kunstrasenplatz am Hubertushain fußballerisch zu überzeugen. Zudem nutzten sie ihre Möglichkeiten konsequenter. Serhat Sido traf nach 35 Minuten zum 0:1. Kurz darauf legte Emirhan Ciftci nach. Der FCV - zur zweiten Hälfte mit dem neuen Cheftrainer Bastian Reiners auf dem Feld - hielt dagegen, konnte die Niederlage aber nicht mehr verhindern.