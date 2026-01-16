FC Verden 04 findet neuen Co-Trainer

Die überraschende Trennung von Tim Ebersbach sorgte für viel Bewegung beim FC Verden 04. Der bisherige Spieler Bastian Reiners wurde zum Cheftrainer berufen. Die Suche nach einem Assistenten fand unter der Woche ein Ende.
Wie der Oberligist am heutigen Freitag mitteilte, fungiert Sajieh Jaber mit sofortiger Wirkung als Co-Trainer. Der 32-Jährige bringt trotz des eher jungen Alter schon Erfahrung in dieser Rolle mit, denn er war von 2023 bis Ende 2025 beim Regionalligisten Bremer SV an der Seite von Sebastian Kmiec und Ralf Voigt tätig.
Darüber hinaus trug der auch als Spieler erfolgreich beim BSV wirkende Jaber eineinhalb Jahre lang das Verdener Trikot und kennt seine neue Wirkungsstätte bereits. „Mit Sajieh bekommen wir einen engagierten Fachmann, der perfekt zu unserer Mannschaft passt. Er wird die Spieler mit seiner Herangehensweise begeistern und weiterentwickeln", so Sportvorstand Philipp Breves.
Jaber selbst stieg mit den Reiterstädtern noch aus der Landesliga ab und betonte: „Hier entsteht etwas Spannendes, und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir sportlich erfolgreich sind." Auf Trainerneuling Reiners und ihn wartet eine spannende Rückrunde in der enorm ausgeglichen Oberliga. Verden besitzt mit vier Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge eine gute Ausgangslage, um auch im zweiten Jahr den Klassenerhalt zu schaffen. Das erste Vorbereitungsspiel auf dem Weg dorthin steigt am Sonntag um 14.00 Uhr gegen Bremen-Ligist Hemelingen.