FC Verden 04 findet neuen Co-Trainer

Die überraschende Trennung von Tim Ebersbach sorgte für viel Bewegung beim FC Verden 04. Der bisherige Spieler Bastian Reiners wurde zum Cheftrainer berufen. Die Suche nach einem Assistenten fand unter der Woche ein Ende.

Wie der Oberligist am heutigen Freitag mitteilte, fungiert Sajieh Jaber mit sofortiger Wirkung als Co-Trainer. Der 32-Jährige bringt trotz des eher jungen Alter schon Erfahrung in dieser Rolle mit, denn er war von 2023 bis Ende 2025 beim Regionalligisten Bremer SV an der Seite von Sebastian Kmiec und Ralf Voigt tätig.

Darüber hinaus trug der auch als Spieler erfolgreich beim BSV wirkende Jaber eineinhalb Jahre lang das Verdener Trikot und kennt seine neue Wirkungsstätte bereits. „Mit Sajieh bekommen wir einen engagierten Fachmann, der perfekt zu unserer Mannschaft passt. Er wird die Spieler mit seiner Herangehensweise begeistern und weiterentwickeln", so Sportvorstand Philipp Breves.