Ligabericht
Der SV Rot-Weiß Hadamar um Tolga Demirbas kam gegen den Türkischen SV nicht über ein 3:3-Remis hinaus, während der SSC Juno Burg (links) mit 1:5 gegen den SVW verlor.
Der SV Rot-Weiß Hadamar um Tolga Demirbas kam gegen den Türkischen SV nicht über ein 3:3-Remis hinaus, während der SSC Juno Burg (links) mit 1:5 gegen den SVW verlor. – Foto: T. Metz - Archiv

Verbandsliga: Wildes Remis zwischen Türkischem SV und RW Hadamar

TuS Dietkirchen gewinnt Zehn-Tore-Spektakel mit 6:4 +++ Hadamar und TSV 3:3 +++ FC Ederbergland holt knappen 1:0-Sieg +++ Hornau baut Tabellenführung aus +++ FV Biebrich gewinnt nach Rückstand mit 5:1 in Okriftel

Jede Menge los in der Verbandsliga in dieser Woche - vor allem für die SG Walluf und den SV Rot-Weiß Hadamar: Bereits am Donnerstagabend sollten sich die beiden Teams zum Nachholspiel duellieren, nachdem die Partie vor eineinhalb Wochen nach Beschädigungen am Sportplatz nicht stattfinden konnte. Doch das Spiel musste erneut abgesagt werden. Am Freitagabend lag der FV Biebrich 02 gegen den im Abstiegskampf steckenden FC Germania Okriftel nach 25 Minuten mit 0:1 hinten, konnte die Partie am Ende jedoch deutlich mit 5:1 für sich entscheiden. Am Samstagnachmittag konnte der TuS Dietkirchen gegen Tabellennachbarn TSF Heuchelsheim mit einem 6:4-Heimsieg wichtige Punkte im Abstiegskampf holen, der FC Ederbergland konnte mit einem knappen 1:0-Sieg in Waldbrunn den Anschluss an das Spitzenduo halten. Am Sonntag ging es dann mit dem Knaller-Duell zwischen dem Türkischen SV und RW Hadamar weiter, die sich am Ende mit 3:3 trennten. Die SG Walluf profitierte gegen den TSV Steinbach-Haiger II von einer frühen Roten Karte und bejubelte am Ende einen 5:2-Heimsieg. Der SV Wiesbaden setzte beim SSC Juno Burg mit einem 5:1-Auswärtssieg ein Ausrufezeichen. Im Kellerduell zwischen dem SV Zeilsheim und dem VfR 07 Limburg führen die Hausherren mit 2:1. Tabellenführer Hornau gewinnt in Marburg mit 3:1 und hat nun einen Vorsprung von fünf Punkten.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Di., 25.11.2025, 20:00 Uhr
SG Walluf
SG WallufSG Walluf
SV Rot-Weiß Hadamar
SV Rot-Weiß HadamarHadamar
20:00live

Fr., 07.11.2025, 20:00 Uhr
FC Germania Okriftel
FC Germania OkriftelGer.Okriftel
FV Biebrich
FV BiebrichFV Biebrich
1
5

Gestern, 14:00 Uhr
TuS Dietkirchen
TuS DietkirchenDietkirchen
TSF Heuchelheim
TSF HeuchelheimTSF Heuchelheim
6
4
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
FC Waldbrunn
FC WaldbrunnFC Waldbrunn
FC Ederbergland
FC EderberglandEderbergland
1
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SF/BG Marburg
SF/BG MarburgSF/BG Marburg
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
1
3
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
SG Walluf
SG WallufSG Walluf
TSV Steinbach
TSV SteinbachTSV Steinbach II
5
2
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
SSC Juno Burg
SSC Juno BurgSSC Juno Burg
SV Wiesbaden
SV WiesbadenSV Wiesbaden
1
5
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb
SV Rot-Weiß Hadamar
SV Rot-Weiß HadamarHadamar
3
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Zeilsheim
SV ZeilsheimSV Zeilsheim
VfR 07 Limburg
VfR 07 Limburg07 Limburg
3
2
Abpfiff

