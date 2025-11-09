Verbandsliga: Wildes Remis zwischen Türkischem SV und RW Hadamar

Jede Menge los in der Verbandsliga in dieser Woche - vor allem für die SG Walluf und den SV Rot-Weiß Hadamar: Bereits am Donnerstagabend sollten sich die beiden Teams zum Nachholspiel duellieren, nachdem die Partie vor eineinhalb Wochen nach Beschädigungen am Sportplatz nicht stattfinden konnte. Doch das Spiel musste erneut abgesagt werden. Am Freitagabend lag der FV Biebrich 02 gegen den im Abstiegskampf steckenden FC Germania Okriftel nach 25 Minuten mit 0:1 hinten, konnte die Partie am Ende jedoch deutlich mit 5:1 für sich entscheiden. Am Samstagnachmittag konnte der TuS Dietkirchen gegen Tabellennachbarn TSF Heuchelsheim mit einem 6:4-Heimsieg wichtige Punkte im Abstiegskampf holen, der FC Ederbergland konnte mit einem knappen 1:0-Sieg in Waldbrunn den Anschluss an das Spitzenduo halten. Am Sonntag ging es dann mit dem Knaller-Duell zwischen dem Türkischen SV und RW Hadamar weiter, die sich am Ende mit 3:3 trennten. Die SG Walluf profitierte gegen den TSV Steinbach-Haiger II von einer frühen Roten Karte und bejubelte am Ende einen 5:2-Heimsieg. Der SV Wiesbaden setzte beim SSC Juno Burg mit einem 5:1-Auswärtssieg ein Ausrufezeichen. Im Kellerduell zwischen dem SV Zeilsheim und dem VfR 07 Limburg führen die Hausherren mit 2:1. Tabellenführer Hornau gewinnt in Marburg mit 3:1 und hat nun einen Vorsprung von fünf Punkten.