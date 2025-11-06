Wegen Nebel: Walluf gegen Hadamar erneut abgesagt

Region. Es sollte einfach nicht sein: Nachdem das Verbandsliga-Duell zwischen der SG Walluf und dem SV Rot-Weiß Hadamar bereits vor knapp zwei Wochen aufgrund einer Beschädigung des Kunstrasens abgesagt werden musste, fiel nun auch das Nachholspiel am Donnerstagabend den Umständen zum Opfer – diesmal wegen dichter Nebelschwaden.

Bereits während des Aufwärmens verschlechterten sich die Sichtverhältnisse zunehmend. Bis zum geplanten Anpfiff um 20 Uhr war die Lage so kritisch, dass sich das Schiedsrichtergespann um Mark Uffelmann schließlich gegen 20:30 Uhr entschloss, die Partie endgültig abzusagen. „Das ist höhere Gewalt“, sagte Walluf-Coach Matthias „Adi“ Dworschak, der die Entscheidung nachvollziehen konnte: „Wenn man ein komplett reguläres Spiel gewährleisten möchte, das für beide Teams ein wegweisendes ist, dann ist es die richtige Entscheidung, das Spiel nicht anzupfeifen.“ Bitter war die erneute Absage vor allem für die Gäste aus Hadamar, die zum zweiten Mal die lange Anreise in den Rheingau auf sich genommen hatten – am Ende jedoch keine einzige Minute spielten. Für die SG Walluf geht es am Sonntag (14:30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den TSV Steinbach-Haiger II weiter.