Verbandsliga-Tabellenführer wirft Coach raus: "Für viele überraschend"

Sportlich läuft die Saison für den SSC Weißenfels bisher erfolgreicher, als es viele nach dem Umbruch im Sommer vermutet hatten. Nach 21 Punkten aus zehn Partien steht der Vizemeister des Vorjahres vor dem punktgleichen 1. FC Bitterfeld-Wolfen und dem BSV Halle-Ammendorf (19) an der Tabellenspitze der Verbandesliga Sachsen-Anhalt. Und doch: Am Mittwochabend gab der Tabellenführer die Trennung von seinem bisherigen Coach André Jentsch bekannt.

Die Entscheidung komme zum aktuellen Zeitpunkt gewiss "für viele überraschend", erklärte der Sportliche Leiter Maik Zimmermann in einem Video auf den Vereinskanälen. "Die Ergebnisse der letzten Wochen und Monate waren sehr erfolgreich", sagte Zimmermann, der den Trainerposten im Sommer an Jentsch abgegeben hatte und ins zweite Glied gerückt war, und ergänzte: "Trotz alledem haben wir den bisherigen Saisonverlauf analysiert." Und in der Analyse habe man sich nun entschieden, "diesen Impuls zu diesem Zeitpunkt zu setzen." Zum FuPa-Profil:

>> André Jentsch