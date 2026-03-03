Verbandsliga, Landesliga, Landesklasse - Die Elf der Woche Ihr habt gewählt: Eure Top-11 aus den Herren-Spielklassen auf der Landesebene von Kevin Gehring · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sophie Lisker

Der Spielbetrieb im neuen Jahr läuft wieder - und das heißt: Ab sofort können wir euch wieder die Elf der Woche präsentieren. Hier findet ihr die große Übersicht aus der Verbandsliga, den beiden Landesligen und den sechs Landesklasse-Staffeln.

Verbandsliga Nach dem Derbysieg im Spitzenspiel beim SV Blau-Weiß Zorbau führt Tabellenführer SSC Weißenfels die Elf der Woche mit einem Trio an. Jeweils doppelt vertreten sind der VfB Sangerhausen nach dem kleinen Coup beim SV Fortuna Magdeburg, der FSV Barleben nach dem ersten Auswärtssieg der Saison und der SV Dessau 05 nach dem 1:0-Erfolg im "kleinen Derby" bei Rot-Weiß Thalheim. Vervollständigt wird die Auswahl, in deren Voting mehr als 1200 Stimmen eingingen, von einzelnen Vertretern des SV Westerhausen und des BSV Halle-Ammendorf.

LOTTO-Landesliga Nord Nach dem deutlichen 6:0-Auftakterfolg in Irxleben bestimmt der FSV Saxonia Tangermünde mit einem Quartett die Top-Elf in der LOTTO-Landesliga Nord. Doppelt dabei sind der SV Arminia Magdeburg und der SV Baalberge. Auch der FSV Grün-Weiß Ilsenburg, der VfB Ottersleben und der SV Stahl Thale stellen jeweils einen Akteur ab. Nur knapp 700 abgegebene Stimmen zeigen: Auch die FuPa-Community muss erst so langsam wieder aus dem Winterschlaf erwachen.