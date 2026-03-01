42 Treffer in sieben Partien: Schützenfeste in der Landesliga Süd

– Foto: Marvin Kiunke

Fans von vielen Toren waren am 17. Spieltag in der LOTTO-Landesliga Süd ganz richtig aufgehoben. Freunde von Fußball-Krimis dagegen weniger. Vielerorts standen am Ende sehr deutliche Ergebnisse auf der Anzeigetafel.

Nach dem wichtigen Auswärtssieg in der Vorwoche in Kemberg hat der SV Edelweiß Arnstedt am Sonnabend drei weitere Punkte für die Mission Klassenerhalt nachgelegt. Zu Hause rangen die Edelweißen den Rangdritten von Turbine Halle nieder. Mit Arthur Nordmann und Amadi Cirilo Bacurim, der bereits bei vier Treffern steht, netzten dabei zwei der Winter-Neuzugänge für Arnstedt.

Zum Start in die zweite Saisonhälfte ist die SG Reppichau ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Angeführt von den Doppelpackern Fernando Spremberg und Yehor Petrov setzte sich der Tabellenführer daheim deutlich mit 5:1 gegen den SV Rot-Weiß Kemberg durch.

Der SV Blau-Weiß Farnstädt bleibt der Tabellenspitze auch nach dem Jahreswechsel dicht auf den Fersen - und wie! Mit einem 5:0-Erfolg über den amtierenden Vizemeister 1. FC Zeitz starteten die Farnstädter fulminant. Schon in der zweiten Spielminute hatte Elias Schültke seine Farben auf Siegkurs gebracht.

Die einzige Punkteteilung hat es am Sonnabend in Zerbst gegeben. Nach dem Führungstreffer des TSV Rot-Weiß durch Max Kretschmer (65.) glichen die Gäste des TSV Leuna erst ganz spät durch Chijioke Felix Anyamale zum 1:1-Unentschieden aus.

Nach einem Wachmacher hat der SC Naumburg am Samstag aus allen Rohren gefeuert. Vincent Anschütz hatte die Gäste der SG Blau-Weiß Brachstedt zunächst früh in Front gebracht (10.). Danach aber zeigten sich die Hausherren angeführt vom ehemaligen Drittliga-Spieler Niclas Fiedler in bester Torlaune. Neben Fiedler traf auch Jasper Hoffmann beim 7:1-Heimerfolg doppelt.

Nach dem wichtigen Heimerfolg über die LSG Lieskau in der Vorwoche erlebte der TSV Blau-Weiß Brehna am Sonnabend einen Nachmittag zum Vergessen. Zu Gast beim FSV Bennstedt kassierten die Brehnaer eine deftige 0:9-Pleite. Mit Sebastian Schaffrath und Dustin Jurkiewicz erzielten dabei gleich zwei Bennstedter einen Dreierpack.

Auch im zweiten Auftritt des neues Jahres konnte die LSG Lieskau nicht an das Erfolgserlebnis aus dem letzten Spiel der ersten Saisonhälfte anknüpfen. Im Heimspiel gegen den FC Grün-Weiß Piesteritz unterlag der Aufsteiger am Samstag mit 0:6. Die Doppelpacker Florian Freihube und Lukas Hehne brachten die Piesteritzer in die Erfolgsspur.