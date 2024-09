Verbandsliga: Kein Sieger im Spitzenspiel

„Der Punkt war für die Moral extrem wichtig. So wurde der Abstand nach oben nicht größer und wir haben gesehen, dass wir zu jeder Zeit des Spiels in der Lage waren, ein Tor zu erzielen“, berichtet der Vorsitzende Peter Strauch.

Der 1:1-Ausgleichstreffer in der 25. Minute fiel unmittelbar nach dem ersten Gegentor durch Kapitän Abdussamed Gürsoy. Dafür musste Innenverteidiger Elmir Muhic, ein wichtiger Mann in der Abwehr der Zeilsheimer, bereits in der 28. Minute verletzungsbedingt vom Platz. Nach der Führung der Blau-Gelben zur Halbzeit glich Andre Fließ in der 75. Minute durch einen direkt verwandelten Freistoß aus. Nach dem 3:2 für Marburg in der 85. Minute schien das Spiel entschieden. Doch in der 90. Minute nutzte Levin Pekcan das Gewühl im Strafraum und erzielte mit einem Heber über Keeper Ochs das Tor zum 3:3-Endstand.