Verbandsliga-Keeper verlängert und Finalort steht fest

– Foto: Werner Kurz

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der SSV Schwäbisch Hall kann auch in der kommenden Saison auf Bojan Spasojevic bauen. Der 29 Jahre alte Torhüter hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und bleibt damit eine feste Größe im blau-weißen Kader. Mit seiner Erfahrung, seinen Qualitäten zwischen den Pfosten und seiner präsenten Art ist Bojan weit mehr als nur ein sicherer Rückhalt der ersten Mannschaft. Er bringt Energie, Leidenschaft und Persönlichkeit ein und ist damit auf wie neben dem Platz ein wichtiger Faktor. Besonders wertvoll ist zudem sein Einsatz im Nachwuchsbereich, wo er als Torspielertrainer seine Erfahrung an die Junioren weitergibt und an der Entwicklung der Talente von morgen mitarbeitet. Der SSV freut sich auf ein weiteres gemeinsames Jahr voller Paraden, Emotionen und blau-weißer Leidenschaft mit Bojan Spasojevic.

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Fußballbezirk Enz/Murr

Der Ausrichter der Finalspiele der Herren und Frauen um den AZ FITNESS Bezirkspokal Enz/Murr steht fest, nach Sichtung und Bewertung bekommt der FSV 08 Bietigheim-Bissingen den Zuschlag.

Wir freuen uns auf einen tollen Event am Bruchwald und sind uns sicher, dass der FSV ein sehr guter Gastgeber sein wird.

Gespielt wird am Donnerstag, 14.05.2026, ab 14 Uhr stehen sich die Frauenmannschaften von TSV Münchingen III und SV Horrheim gegenüber.

Um 17 Uhr beginnt das Finale der Herren zwischen dem SV Salamander Kornwestheim und dem TSV Grünbühl.

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Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Am Montag, 04.Mai 2026, findet um 18:00 Uhr der 9. DFB-Trainingsdialog statt. Beginn ist um 18:00 Uhr auf dem Kunstrasen beim FSV Waiblingen.

Die Trainingsinhalte („Kennenlernen der verschiedenen Spielbeschleuniger und deren Steuerung in verschiedenen Trainingsformen“) werden von Stützpunkttrainer*Innen mit den Talenten am Stützpunkt demonstriert und erläutert.

Eingeladen sind alle Nachwuchstrainer*Innen aus den Vereinen – Anmeldeschluss ist am 29.04.2026, entweder über das WFV-Postfach oder direkt an pasca.stoeffler-boeckle.de.

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