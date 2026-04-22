Verbandsliga-Coach gibt Posten sofort ab: "Haben dafür Verständnis"

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Dass sich die Wege beim VfB Merseburg trennen würden, stand bereits seit dem Winter fest. Trainer Miran Özkan hatte dem Verein seinen bevorstehenden Abschied für den Sommer angekündigt . Die Trennung zwischen dem Verbandsligisten und dem Coach wurde nun allerdings bereits vorgezogen.

"Aus beruflichen Gründen ist Miran bereits vor einigen Wochen auf uns zugekommen und hat uns erklärt, dass er den Posten nicht über das Heimspiel gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen hinaus bekleiden kann", erklärt der Vorstandsvorsitzende Ronny Erge gegenüber FuPa und ergänzt: "Wir haben dafür Verständnis und danken ihm für seine Arbeit im Verein." Zum FuPa-Profil:

Im Herbst 2024 wurde Özkan - zuvor als Nachwuchstrainer bei Turbine Halle aktiv - in Merseburg im Alter von nur 23 Jahren zu einem der jüngsten Verbandsliga-Trainer überhaupt. Die erste Saison unter dem gebürtigen Hildesheimer schloss der damalige Aufsteiger auf Tabellenplatz sieben ab - und verlängerte mit dem Coach. Aktuell belegt der VfB Merseburg bei noch acht ausstehenden Begegnungen den achten Rang in der Verbandsliga.

Co-Trainer und verletzter Kapitän übernehmen die Verantwortung

Im Endspurt der Saison wird Özkan allerdings nicht mehr an der Seitenlinie stehen. "Unser Co-Trainer André Jentsch und unser aktuell verletzter Kapitän Moritz Kothe übernehmen die Verantwortung bis zum Saisonende", erklärt Erge. Dann soll Kothe zurück auf den Rasen und Jentsch wieder ins Amt des Co-Trainers rücken. "In den Gesprächen mit dem neuen Cheftrainer sind wir schon sehr weit", verrät Erge.