Verbandsliga-Coach auf Abschiedstour: "Volle Klarheit für die Zukunft" Verbandsliga +++ Im Winter hat Miran Özkan seinen nahenden Abschied vom VfB Merseburg bekanntgegeben von Kevin Gehring · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Justin Hoffmann

Am Sonntag hat sie begonnen, allerdings nicht mit dem gewünschten Ergebnis. Mit einer 1:3-Niederlage gegen den FSV Barleben startete für den VfB Merseburg die zweite Saisonhälfte in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt - und für Trainer Miran Özkan zudem die Abschiedstour.

Schon während der Rückrundenvorbereitung hatten die Merseburger verkündet, dass der 24-Jährige seinen Trainerposten zum Ende der Spielzeit niederlegen wird. "Für mich stand bereits seit einiger Zeit fest, dass dies mein letztes Jahr in Merseburg sein würde. Eine frühzeitige Kommunikation ist Teil verantwortungsvoller Führung, um der Mannschaft volle Klarheit für die Zukunft zu geben", erklärte Özkan damals in der Bekanntmachung des Verbandsligisten. Zum Spielerprofil: >> Miran Özkan