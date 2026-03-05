Verbandsliga-Coach auf Abschiedstour: "Volle Klarheit für die Zukunft"

Am Sonntag hat sie begonnen, allerdings nicht mit dem gewünschten Ergebnis. Mit einer 1:3-Niederlage gegen den FSV Barleben startete für den VfB Merseburg die zweite Saisonhälfte in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt - und für Trainer Miran Özkan zudem die Abschiedstour.
Schon während der Rückrundenvorbereitung hatten die Merseburger verkündet, dass der 24-Jährige seinen Trainerposten zum Ende der Spielzeit niederlegen wird. "Für mich stand bereits seit einiger Zeit fest, dass dies mein letztes Jahr in Merseburg sein würde. Eine frühzeitige Kommunikation ist Teil verantwortungsvoller Führung, um der Mannschaft volle Klarheit für die Zukunft zu geben", erklärte Özkan damals in der Bekanntmachung des Verbandsligisten. Zum Spielerprofil:
Im Oktober 2023 hatte Özkan den Verbandsligisten im Alter von nur 23 Jahren übernommen, im vergangenen Frühjahr wurde der Coach zudem zum "Fußballdirektor" befördert, wie der Verein damals mitgeteilt hatte. Mit gewachsenen Ambitionen waren die Merseburger nach allerhand Transfers im Sommer in die Saison gestartet.
Spätestens mit den Rücktritten von Teammanager Andreas Wellmann und Präsident Volker Dietrich war allerdings Unruhe am Ulmenweg aufgekommen. Im Winter folgten Abgänge von Leistungsträgern wie Eric Nicodemus, Josua Felipe Frühauf oder Tobias Berndt.
Nun werden sich im Sommer auch die Wege von Miran Özkan trennen. Bis dahin hat der scheidende Coach dem VfB seinen vollen Einsatz versprochen. "Bis zum letzten Abpfiff gilt meine uneingeschränkte Konzentration dem Team und unseren sportlichen Zielen", sagte Özkan mit Blick auf den weiteren Verlauf der Spielzeit: "Die Jungs haben in den vergangenen anderthalb Jahren durch Charakter, Zusammenhalt und sportliche Entwicklung überzeugt. Diesen Selbstanspruch werden wir bis zum Saisonende fortführen."