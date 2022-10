Verbandsliga: Biebrichs "bestes Saisonspiel" In Breidenbach gewinnen die 02er mit 3:1 +++ Traumtor von Amoako

Biebrich. Optimale Ausbeute: Die Verbandsligisten SV Niedernhausen, SG Walluf und FV Biebrich 02 fuhren durchweg Siege ein. Der SVN und die Rheingauer auf eigenem Platz vor immerhin jeweils 200 Zuschauern. Im Wallufer Johannisfeld avancierte Jonas Dalbert mit zwei Torvorlagen und dem finalen, buchstäblich in letzter Sekunde erzielten 3:2 gegen Aufsteiger VfL Biedenkopf zum Matchwinner. Die spielfreie Spvgg. Eltville, unter dem neuen Coach Thorsten Lang zuletzt 2:1-Sieger in Zeilsheim, gastiert am Samstag (15 Uhr) beim VfB Marburg.

Für Biebrichs Sportlichen Leiter Malte Christ war es das „beste Saisonspiel“. Garniert allerdings mit reichlich Nervenkitzel, ehe der eingetauschte Nazeem Aboubakari spät letzte Zweifel am vollauf verdienten Dreier beseitigte. „Es hätte auch 6:1 oder 7:1 ausgehen können“, fand Christ angesichts des frühen Lattentreffers von Orkun Zer, der zudem in der 75. Minute einen Strafstoß an den Querbalken setzte. Emirkan Dorul und Otman Jaatit waren am weiteren Reigen bester Gelegenheiten beteiligt. Doch es sollte am Ende reichen, weil Breidenbach außer dem Elfmeter praktisch keinen Ball auf den 02-Kasten brachte. Bitter nur: Biebrichs David Meurer sah kurz vor Schluss Gelb-Rot, fehlt damit für ein Spiel. Eine aus Sicht von Malte Christ unberechtigte Ampelkarte.

Erfreulich dagegen: Derrick Amoako lupfte aus gut 40 Metern über den Torhüter hinweg zum 1:0 ins Netz – ein herrlicher Treffer. Die 02er haben nun gegen SF/BG Marburg Heimrecht (So., 15 Uhr).